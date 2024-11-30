Обновленный после пожара Нотр-Дам показали публике до его открытия

На ремонт собора было собрано 846 миллионов пожертвований. Власти планируют на эти средства продолжить работы — уже запланирован второй этап, который начнется в конце 2025 года и продлится пять лет. За это время обновят паперть, площадь Жана XXIII и набережную Мориса Карема около собора.