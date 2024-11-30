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Обновленный после пожара Нотр-Дам показали публике до его открытия

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Одну из главный достопримечательностей Парижа — Собор Парижской богоматери — пострадавшую от пожара в апреле 2019 года, впервые после окончания реставрации продемонстрировали публике еще до официального открытия.

Накануне собор посетили президент Франции Эммануэль Макрона с супругой, а также министр культуры Рашиды Дати и мэр Парижа Анн Идальго.

Пожар в соборе случился 15 апреля 2019 года. Работы по восстановлению проводились более 5,5 лет.

За это время был полностью восстановлен 96-метровый шпиль собора, обрушившийся во время пожара. Флюгер в виде петуха был заменен на новый — несмотря на то, что оригинал был найден. Новый флюгер покрыт золотом, внутри находятся капсулы с именами тех, кто помог восстановить собор.

Заново отстроен неф и каркас. При реконструкции использовались средневековые технологии и тщательно отобранные дубы. Интерьер собора полностью обновлен, также почищен и собран заново орган.

Помимо того, собор теперь оснащен масштабной системой пожаротушения.

В реконструкции были задействованы более 250 компаний и около двух тысяч рабочих.

На ремонт собора было собрано 846 миллионов пожертвований. Власти планируют на эти средства продолжить работы — уже запланирован второй этап, который начнется в конце 2025 года и продлится пять лет. За это время обновят паперть, площадь Жана XXIII и набережную Мориса Карема около собора.

Официальная церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На нее приглашен ряд глав государств и политиков других стран.