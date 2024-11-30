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В Узбекистане серьезно увеличат штрафы за выезд на выделенную для автобусов полосу

Vaib.uz (30 ноября) — В Узбекистане планируется ввести более жесткие меры наказания за нарушение правил движения по выделенным полосам для общественного транспорта. Законопроект, подготовленный ответственным комитетом Законодательной палаты Олий Мажлиса, внесен на обсуждение фракций политических партий.

Источник: Vaib.Uz

Согласно проекту, в Кодекс об административной ответственности будут внесены изменения, ужесточающие штрафы за использование выделенной полосы. Если сейчас за выезд на «автобусную» полосу предусмотрен штраф в размере ½ базовой расчетной величины (187 500 сумов), то в новом законопроекте штрафы будут увеличены примерно в 10 раз:

Первое нарушение: штраф в размере 3-кратной базовой расчетной величины (1 125 000 сумов).

Повторное нарушение в течение года: штраф в размере 5-кратной базовой расчетной величины (1 875 000 сумов).

Почему принимаются такие меры?

Выделенные полосы для маршрутного транспорта, согласно правилам, предназначены исключительно для движения общественного транспорта, а также оперативных и специальных служб (скорая помощь, пожарная, полиция). Использование этих полос другими транспортными средствами строго запрещено, за исключением случаев въезда или выезда с прилегающей территории, и только на участке с прерывистой разметкой в пределах 50 метров.

Однако на практике такие полосы регулярно используются частными автомобилями, особенно в часы пик, что нарушает движение общественного транспорта и снижает его эффективность. Водители часто игнорируют действующие правила из-за низких штрафов и слабого контроля.

С одной стороны, инициатива выглядит обоснованной. Загруженность дорог в крупных городах, особенно в Ташкенте, требует мер по повышению эффективности общественного транспорта. Выделенные полосы должны способствовать быстрому движению автобусов и маршруток, что сделает общественный транспорт более удобным и привлекательным.

Однако есть и вопросы:

Инфраструктура: Готовы ли дороги к строгому соблюдению новых правил? Не везде выделенные полосы четко размечены и оборудованы.

Контроль: Насколько эффективно будут фиксироваться нарушения? Достаточно ли камер и патрулей для реализации новых мер?

Ужесточение штрафов за нарушение правил движения по выделенным полосам может улучшить работу общественного транспорта, но только в комплексе с другими мерами: развитием инфраструктуры, установкой дополнительных камер и совершенствованием работы дорожной инспекции. Иначе высокие штрафы могут стать лишь способом пополнения бюджета, не решая основной проблемы — организации дорожного движения.

штрафы