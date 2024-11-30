В Узбекистане серьезно увеличат штрафы за выезд на выделенную для автобусов полосу

Согласно проекту, в Кодекс об административной ответственности будут внесены изменения, ужесточающие штрафы за использование выделенной полосы. Если сейчас за выезд на «автобусную» полосу предусмотрен штраф в размере ½ базовой расчетной величины (187 500 сумов), то в новом законопроекте штрафы будут увеличены примерно в 10 раз: