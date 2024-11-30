В Узбекистане серьезно увеличат штрафы за выезд на выделенную для автобусов полосу

Согласно проекту, в Кодекс об административной ответственности будут внесены изменения, ужесточающие штрафы за использование выделенной полосы. Если сейчас за выезд на «автобусную» полосу предусмотрен штраф в размере ½ базовой расчетной величины (187 500 сумов), то в новом законопроекте штрафы будут увеличены примерно в 10 раз:
Первое нарушение: штраф в размере 3-кратной базовой расчетной величины (1 125 000 сумов).
Повторное нарушение в течение года: штраф в размере 5-кратной базовой расчетной величины (1 875 000 сумов).
Почему принимаются такие меры?
Выделенные полосы для маршрутного транспорта, согласно правилам, предназначены исключительно для движения общественного транспорта, а также оперативных и специальных служб (скорая помощь, пожарная, полиция). Использование этих полос другими транспортными средствами строго запрещено, за исключением случаев въезда или выезда с прилегающей территории, и только на участке с прерывистой разметкой в пределах 50 метров.
Однако на практике такие полосы регулярно используются частными автомобилями, особенно в часы пик, что нарушает движение общественного транспорта и снижает его эффективность. Водители часто игнорируют действующие правила из-за низких штрафов и слабого контроля.
С одной стороны, инициатива выглядит обоснованной. Загруженность дорог в крупных городах, особенно в Ташкенте, требует мер по повышению эффективности общественного транспорта. Выделенные полосы должны способствовать быстрому движению автобусов и маршруток, что сделает общественный транспорт более удобным и привлекательным.
Однако есть и вопросы:
Инфраструктура: Готовы ли дороги к строгому соблюдению новых правил? Не везде выделенные полосы четко размечены и оборудованы.
Контроль: Насколько эффективно будут фиксироваться нарушения? Достаточно ли камер и патрулей для реализации новых мер?
Ужесточение штрафов за нарушение правил движения по выделенным полосам может улучшить работу общественного транспорта, но только в комплексе с другими мерами: развитием инфраструктуры, установкой дополнительных камер и совершенствованием работы дорожной инспекции. Иначе высокие штрафы могут стать лишь способом пополнения бюджета, не решая основной проблемы — организации дорожного движения.