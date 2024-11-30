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В начале декабря в Ростовской области ожидаются отключения ТВ и радио

Со 2 по 5 декабря в Ростовской области могут быть кратковременные отключения телерадиосигнала.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение следующей недели, со 2 по 6 декабря ожидаются кратковременные отключения ТВ и радио. Об этом дончан предупредили в РТСР.

В частности, со 2 по 6 декабря с 10.35 до 17.00 — в поселке Конезавод имени Буденного Сальского района на программах РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

4 декабря с 10.35 до 17.00 — в городе Шахты на программах РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Маяк и Вести ФМ.

5 декабря с 12.00 до 14.00 — в селе Александровка Азовского района на программах РТРС-2.

Перебои в работе ТВ и радио будет из-за проведения профилактических работ на оборудовании.