В начале декабря в Ростовской области ожидаются отключения ТВ и радио

В Ростовской области в течение следующей недели, со 2 по 6 декабря ожидаются кратковременные отключения ТВ и радио. Об этом дончан предупредили в РТСР.
В частности, со 2 по 6 декабря с 10.35 до 17.00 — в поселке Конезавод имени Буденного Сальского района на программах РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.
4 декабря с 10.35 до 17.00 — в городе Шахты на программах РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Маяк и Вести ФМ.
5 декабря с 12.00 до 14.00 — в селе Александровка Азовского района на программах РТРС-2.
Перебои в работе ТВ и радио будет из-за проведения профилактических работ на оборудовании.