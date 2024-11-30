Ограничение движения ввели на дорогах Хабаровского края

В Хабаровском крае вновь ограничили движение транспорта по региональным дорогам. Госавтоинспекция Солнечного района предупредила жителей о временном закрытии некоторых трасс. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Так, речь идет о дорогах «Комсомольск-на-Амуре — рабочий поселок Солнечный» и «подъезд к поселку Горный». Причиной такого решения стал прошедший циклон.
«В связи с погодными условиями (снегопад, ограничение видимости) 30 ноября в 11:30 временно введено ограничение движения автобусов категории М2 и М3 на автомобильных дорогах регионального значения. Ограничение снимут после нормализации дорожной обстановки», — рассказали в отделе МВД России по Солнечному району.
Участников дорожного движения просят заранее планировать свой маршрут, а при возможности — и вовсе воздержаться от поездки в данном направлении.