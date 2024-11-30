Ограничение движения ввели на дорогах Хабаровского края

«В связи с погодными условиями (снегопад, ограничение видимости) 30 ноября в 11:30 временно введено ограничение движения автобусов категории М2 и М3 на автомобильных дорогах регионального значения. Ограничение снимут после нормализации дорожной обстановки», — рассказали в отделе МВД России по Солнечному району.