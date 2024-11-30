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В филиале фонда «Защитники Отечества» в Красноярском крае появится нотариус

Руководитель фонда «Защитники Отечества» в Красноярском крае Александр Украинцев провел рабочую встречу с представителями нотариальной и адвокатской палат региона.

Источник: Freepik

Участники мероприятия договорились, что в фонде можно будет получить услуги нотариуса. Кроме того, 13 декабря в фонде на Партизана Железняка, 17 пройдет прием адвокатов. Военнослужащим и членам их семей, желающим получить консультацию, нужно взять паспорт и документы, подтверждающие право на получение бесплатной юридической помощи.