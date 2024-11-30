Более 1200 тонн снега вывезли в Иркутске за сутки

В Иркутске ведется уборка снега в круглосуточном режиме. Так, за прошедшие сутки 29 ноября с улиц областного центра вывезли более 1,2 тыс тонн снега. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.
— С утра продолжаем погрузку и вывоз снега на Лермонтова, Баумана, Сергеева и еще семи улицах города. Песком посыпаем тротуары по улицам Мелентьева, Курчатова, Игошина, Улан-Баторская, объездная Университетского и других. Эти же мероприятия в обязательном порядке проводим возле школ, детских садов и больниц, — отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Также параллельно проводится откачка воды. Ее уже произвели на таких улицах, как Салацкого, Тельмана и Муравьева. Кроме этого, рабочие вручную убирают от снега остановки и пешеходы.