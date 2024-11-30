Более 1200 тонн снега вывезли в Иркутске за сутки

— С утра продолжаем погрузку и вывоз снега на Лермонтова, Баумана, Сергеева и еще семи улицах города. Песком посыпаем тротуары по улицам Мелентьева, Курчатова, Игошина, Улан-Баторская, объездная Университетского и других. Эти же мероприятия в обязательном порядке проводим возле школ, детских садов и больниц, — отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.