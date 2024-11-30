Иркутск продолжают очищать от снега: более 1200 тонн за сутки

Уборка улиц ведется круглосуточно. Работы проводились на множестве улиц города, включая центральные магистрали и спальные районы. Кроме вывоза снега, выполнялась посыпка песком тротуаров, особенно около социально значимых объектов, а также откачка воды с проезжей части. В течение дня проводилась ручная уборка остановок и пешеходных переходов.