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Иркутск продолжают очищать от снега: более 1200 тонн за сутки

В Иркутске за последние сутки вывезено более 1200 тонн снега. Об этом сообщает городская администрация.

Источник: Соцсети

Уборка улиц ведется круглосуточно. Работы проводились на множестве улиц города, включая центральные магистрали и спальные районы. Кроме вывоза снега, выполнялась посыпка песком тротуаров, особенно около социально значимых объектов, а также откачка воды с проезжей части. В течение дня проводилась ручная уборка остановок и пешеходных переходов.