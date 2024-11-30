В Красноярске стартует программа хирургического лечения детей с расщелиной верхней губы

Об этом сообщили в краевом министерстве здравоохранения.
По информации пресс-службы, в начале 2025 года в город прибудет команда специалистов, возглавляемая президентом фонда «Дарим Улыбку» Хасаном Баиевым. Они проведут отбор пациентов, нуждающихся в хирургическом вмешательстве.
«Первые операции будут выполнены международной командой высококвалифицированных медицинских специалистов в области челюстно-лицевой и пластической хирургии весной 2025 года», — уточнили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
Консультации будут проводиться для детей в возрасте от 0 до 17 лет. Оперативное вмешательство возможно для пациентов, достигших возраста как минимум 6 месяцев.