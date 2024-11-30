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Почти два млн долларов заработала теннисистка Мирра Андреева за 2024 год

Данные о заработке теннисистки подсчитала Женская теннисная ассоциация.

Источник: БЕЛТА

Почти два миллиона долларов заработала 17-летняя уроженка Красноярска Мирра Андреева за 2024 год. Данные о заработке теннисистки подсчитала Женская теннисная ассоциация (WTA).

Так, за участие в полуфинале на «Ролан Гаррос» Андреева получила почти 700 тысяч долларов. За выход в одну восьмую финала Australian Open ей заплатили около 250 тысяч долларов, за турнир в Ухане — 185 тысяч долларов, в Мадриде — порядка 170 тысяч долларов. Также были и другие турниры, за которые она получала выплаты.

Совокупный доход теннисистки в 2024 году составил один миллион 925 тысяч долларов. Отметим, что это 17 место среди всех теннисисток в мире. А за всю карьеру она смогла заработать порядка двух миллионов 700 тысяч долларов.

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