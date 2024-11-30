Почти два млн долларов заработала теннисистка Мирра Андреева за 2024 год

Так, за участие в полуфинале на «Ролан Гаррос» Андреева получила почти 700 тысяч долларов. За выход в одну восьмую финала Australian Open ей заплатили около 250 тысяч долларов, за турнир в Ухане — 185 тысяч долларов, в Мадриде — порядка 170 тысяч долларов. Также были и другие турниры, за которые она получала выплаты.