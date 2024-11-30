В Таганроге восстановили движение трамваев по маршруту № 2

Напомним, что авария на водопроводе произошла утром 30 ноября в районе улиц Морозова и Дзержинского. Там проезжая часть оказалась под водой. На время ремонта ограничили подачу воды в дома, находящиеся в границах улиц: Пальмиро Тольятти — Морозова — Дзержинского — Железнодорожная — Московская.