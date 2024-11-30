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В Таганроге восстановили движение трамваев по маршруту № 2

Коммунальщики откачали воду с путей трамвайного маршрута № 2.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге водоканал продолжает ликвидировать последствия коммунальной аварии, из-за которой была остановлена работа трамваев № 2 и № 7. Об этом в Телеграм сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.

— Работники коммунальной службы откачали воду с путей, что позволило восстановить движение трамваев по 2 маршруту, — отметила Светлана Камбулова.

Напомним, что авария на водопроводе произошла утром 30 ноября в районе улиц Морозова и Дзержинского. Там проезжая часть оказалась под водой. На время ремонта ограничили подачу воды в дома, находящиеся в границах улиц: Пальмиро Тольятти — Морозова — Дзержинского — Железнодорожная — Московская.