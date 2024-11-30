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1 декабря Омск начнет борьбу в голосовании за звание «Молодёжная столица России 2025»

1 декабря стартует голосование за звание «Молодёжная столица России 2025».

Источник: Комсомольская правда

1 декабря стартует голосование за звание «Молодёжная столица России 2025». Омск уже второй год подряд входит в топ-5 городов-претендентов на звание «Молодёжной столицы России». И это неслучайно: в регионе активно развивается молодёжная инфраструктура, появляются новые интересные места и события.

В этом году правила таковы, что жители региона не могут голосовать за свой город. Поэтому приглашайте поддержать Омск своих родственников, друзей и знакомых, которые живут в других регионах.

«Завтра я опубликую ссылку на голосование. Давайте поддержим любимый город вместе!» — написал в своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.