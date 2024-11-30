В Перми появились почтовые ящики для писем Деду Морозу

Впрочем, даже если письмо Деду Морозу будет опущено в обычный почтовый ящик, его все равно доставят адресату. Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденцию Деду Мороза.