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В Перми появились почтовые ящики для писем Деду Морозу

Письма для новогоднего волшебника можно опустить в них до 31 декабря.

Источник: Почта России

Деду Морозу. В Перми он находится в центральном почтовом отделении по адресу: ул. Ленина, 28. Письма для новогоднего волшебника можно опустить в него до 31 декабря.

— Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом, — рассказали в Почте России.

Впрочем, даже если письмо Деду Морозу будет опущено в обычный почтовый ящик, его все равно доставят адресату. Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденцию Деду Мороза.

Письма Деду Морозу в Великий Устюг отправят и участники XI Пермского краевого семейного форума. Специальный почтовый пункт разместится на площадке ЭКСПО Пермь и будет работать оба дня форума — 13 и 14 декабря.

Все письма Деду Морозу с пермского Семейного форума Почта России доставит бесплатно.