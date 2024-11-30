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При помощи лжеброкера жительница Башкирии лишилась более семи миллионов рублей

В МВД Башкирии рассказали о случае мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Нефтекамска перевела более семи миллионов рублей неизвестным. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

По предоставленным данным, женщина планировала купить дом своей родственнице, оставляя в интернете контакты. В какой-то день ей позвонил по видеосвязи неизвестный, который представился брокером, предложив сделать выгодные инвестиции.

Женщине открыли виртуальный счет, где она видела проценты. Когда сумма инвестиций превысила семь миллионов рублей, а заработанные деньги — 39 млн рублей, она решила их вывести.

Ее убедили, что лучше, если деньги ей привезут на инкассаторской машине и потребовали за услугу 300 тысяч рублей. Чтобы ее передать, женщине пришлось занять деньги. После перевода, мужчина перестал выходить на связь, а деньги исчезли.

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