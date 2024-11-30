При помощи лжеброкера жительница Башкирии лишилась более семи миллионов рублей

Ее убедили, что лучше, если деньги ей привезут на инкассаторской машине и потребовали за услугу 300 тысяч рублей. Чтобы ее передать, женщине пришлось занять деньги. После перевода, мужчина перестал выходить на связь, а деньги исчезли.