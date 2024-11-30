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Новые участницы SEREBRO заявили, что не боятся сравнений со старым составом

Aya, Keiko и Di, известные как новые участницы поп-группы SEREBRO, заявили, что не боятся сравнений с предыдущими составами. Более того, по словам артисток, избежать этого никак нельзя.

Источник: Звук

Aya, Keiko и Di, известные как новые участницы поп-группы SEREBRO, заявили, что не боятся сравнений с предыдущими составами. Более того, по словам артисток, избежать этого никак нельзя.

Девушки также отметили, что хиты прошлых лет поначалу будут исполняться на живых выступлениях. Затем коллектив планирует пополнять репертуар новыми треками, передает «Муз-ТВ». Помимо этого, группа намерена вводить в шоу «небольшие элементы хореографии».

Максим Фадеев объявил о перезапуске группы SEREBRO в мае этого года. Однако имена новых участниц держались в секрете до выхода клипа и сингла Song #2. Его премьера состоялась 29 ноября.