Петербуржец Василий Иголкин победил в 11-м сезоне шоу «Голос. Дети»

Победителем 11-го сезона музыкального проекта «Голос. Дети» стал 12-летний петербуржец Василий Иголкин. В суперфинал также вышли 14-летняя Арина Точилова (Екатеринбург) и 12-летний Саид Галиуллин (Казахстан).