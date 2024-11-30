Петербуржец Василий Иголкин победил в 11-м сезоне шоу «Голос. Дети»

Победителем 11-го сезона музыкального проекта «Голос. Дети» стал 12-летний петербуржец Василий Иголкин. В суперфинал также вышли 14-летняя Арина Точилова (Екатеринбург) и 12-летний Саид Галиуллин (Казахстан).
В финале Василий Иголкин исполнил песню Муслима Магомаева «Синяя вечность», Арина Точилова — «Ветер перемен» с детским струнным оркестром, а Саид Галиуллин — «Берёзовые сны».
По результатам зрительского голосования Василий Иголкин набрал 45,3% голосов, Саид Галиуллин — 42,5%, Арина Точилова — 12,2%. Продюсер Юрий Аксюта вручил Василию статуэтку победителя, миллион рублей и возможность записать и выпустить песню на платформе VK.