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Госстандарт Беларуси нашел кишечную палочку в популярных рыбных полуфабрикатах

Популярные рыбные полуфабрикаты с кишечной палочкой запретили продавать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси нашел в популярных рыбных полуфабрикатах кишечную палочку. Подробности озвучили в пресс-службе организации.

В сообщении сказано, что под запрет попал рыбный кулинарный полуфабрикат формованный в комплексной панировке замороженный — бургеры рыбные, который выпущен компанией «Полар Сифуд Раша» (Калужская область, Россия).

Говорится, что в указанном полуфабрикате был превышен допустимый уровень числа мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), недопустимому наличию бактерий группы кишечной палочки и патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл.

В Госстандарте отметили, что количество КМАФАнМ составило 5,2×105 КОЕ/г при допустимом уровне не более 1×105 КОЕ/г для рыбных палочек. Превышение составило в 5,2 раза. Также сказано, что в полуфабрикате нашли бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 0,001 грамме продукта, а также патогенные микроорганизмы, в том числе речь идет про сальмонеллы в 25 граммах продукта, что является недопустимым.

В организации добавили, что под запретом оказался рыбный кулинарный полуфабрикат формованный в комплексной панировке. Речь идет про рыбные палочки от названного производителя. В нем обнаружили недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки и патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл. Указанные полуфабрикаты запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 29 ноября 2024 года.

Популярные рыбные полуфабрикаты с кишечной палочкой запретили продавать в Беларуси. Фото: danger.gskp.by.

Тем временем Госстандарт Беларуси запретил продавать популярное российское мороженое.

Ранее мы писали, что отмена пошлин повысит доступность яблок и моркови для белорусов.