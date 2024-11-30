Госстандарт Беларуси нашел кишечную палочку в популярных рыбных полуфабрикатах

В Госстандарте отметили, что количество КМАФАнМ составило 5,2×105 КОЕ/г при допустимом уровне не более 1×105 КОЕ/г для рыбных палочек. Превышение составило в 5,2 раза. Также сказано, что в полуфабрикате нашли бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 0,001 грамме продукта, а также патогенные микроорганизмы, в том числе речь идет про сальмонеллы в 25 граммах продукта, что является недопустимым.