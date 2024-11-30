Три века — три эпохи: В донской столице открылся Музей истории Ростова

— Спасибо всем, кто участвует в наполнении фонда, передает свои личные памятные вещи. Архивные материалы, фотографии, предметы быта будут бережно храниться здесь. Отдельная признательность — руководителям «Роствертола», «Ростсельмаша» и «Группы Агроком» за участие в создании содержательных экспозиций, — отметил Алексей Логвиненко. — Вместе мы не только сохраняем, но и приумножаем культурные богатства Ростова. Желаю коллективу Музея успехов, процветания и воплощения в жизнь множества различных проектов! Уверен, что ростовчане и гости донской столицы смогут узнать еще больше о нашем южном городе!