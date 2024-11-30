Три века — три эпохи: В донской столице открылся Музей истории Ростова

Накануне, в пятницу, 29 ноября, в донской столице произошло долгожданное многими горожанами, знаменательное событие. В этот день торжественно был открыт Музей истории Ростова-на-Дону, подведомственный Управлению культуры города. Учреждение расположилось в старинном двухэтажном здании 1917 года постройки в исторической части города, а именно на улице Шаумяна, 65, — это между переулками Газетным и Семашко. Мероприятие посетил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
— Символично, что это произошло в годовщину освобождения донской столицы от немецко-фашистских захватчиков, — подчеркнул Алексей Валентинович.
ОТ СЕРЕДИНЫ 19 ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ.
Надо сказать, что Музей добросовестно ведет свою работу на протяжении вот уже четырех лет. Его сотрудники регулярно проводят пешие экскурсии по центральным улицам города, военно-патриотические мероприятия, организуют тематические выставки. Кроме того, активно пополняются фонду музея. Так, на сегодня в его коллекции находится уже более семи тысяч предметов, уточнил глава.
Это книги, фотографии, произведения живописи, скульптуры, монеты и прочие экспонаты. Причем, каждую вещь исследуют эксперты, чтобы определить историко-культурную, научную, художественную ценность предмета.
Напомним, идейным вдохновителем создания Музея стала заслуженный работник культуры Российской Федерации, дважды лауреат журналистской премии Н. Погодина и почетный радист России Елена Петровна Смирнова. Об открытии музея города долгое время говорил и ее супруг — профессор Южного федерального университета Владислав Вячеславович Смирнов, доктор филологических наук, журналист и краевед, заслуженный работник культуры РФ, но не дожил до этого дня. Его жизнь трагически оборвалась десять лет назад, но в этом музее сохранят память о знаменитом ростовчанине.
В музее все обустроено современно и одновременно очень уютно. Для посетителей открыты три выставочных зала. Первые два посвящены событиям жизни Ростова-на-Дону во второй половине 19 века и до середины 20-го столетия. А третье помещение отведено для истории периода специальной военной операции. И в каждом зале живо воплощен дух того или иного времени.
РОСТОВЧАНЕ ПЕРЕДАЮТ В МУЗЕЙ ЛИЧНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ВЕЩИ.
Глава поблагодарил каждого, кто участвует в жизни культурного учреждения, где любой ростовчанин, как и гость города, может узнать об истории донской столицы.
— Спасибо всем, кто участвует в наполнении фонда, передает свои личные памятные вещи. Архивные материалы, фотографии, предметы быта будут бережно храниться здесь. Отдельная признательность — руководителям «Роствертола», «Ростсельмаша» и «Группы Агроком» за участие в создании содержательных экспозиций, — отметил Алексей Логвиненко. — Вместе мы не только сохраняем, но и приумножаем культурные богатства Ростова. Желаю коллективу Музея успехов, процветания и воплощения в жизнь множества различных проектов! Уверен, что ростовчане и гости донской столицы смогут узнать еще больше о нашем южном городе!
Отметим, что это не единственная локация для Музея истории Ростова. Вторая, предположительно, расположится в «Доме с ангелами» — трехэтажном старинном особняке с колоннами и лепниной — на улице Московской, 72. По планам, экспозицию здесь должны открыть в 2027 году.