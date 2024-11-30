Арина Соболенко вспомнила об умершем отце трогательными словами: «Я так сильно скучаю по тебе, папа»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в годовщину смерти отца сказала, как сильно она по нему скучает.
Арина написала в соцсетях: «5 лет, как ты мой ангел. Я так сильно скучаю по тебе, папа».
Напомним, что Сергей Соболенко умер в 2019 году, когда карьера его дочери была на подъеме.
— Почти каждый раз после матчей я плакала, ведь не получала сообщений от него, — говорила ранее Арина.
Именно благодаря отцу Арина стала заниматься теннисом. Она вспоминала, что папа говорил ей быть мудрой в жизни, а в теннис играть так, как она чувствует.
Спустя год после его смерти она призналась:
— Спасибо, господи, за то, что дал мне хотя бы 21 год быть под защитой этого человека.
Арина говорила, что отец был для нее главным источником мотивации:
— Папа хотел, чтобы я была первой ракеткой мира. И теперь я сражаюсь ради него.
После ее первой победы на турнире «Большого шлема» в Мельбурне-2023, Арина снова вспомнила об отце:
— Папа, ты бы гордился мной? — написала Арина в соцсети под фотографией, где она после победы смотрит в небо.
В том же году Соболенко стала первой ракеткой мира, как и хотел этого ее отец.
В 2024 она впервые выиграла US Open, а на вручении кубка благодарила свою семью.
— После того, как я потерял отца, моей целью было внести имя нашей семьи в историю тенниса. Когда я вижу свое имя на трофее, я горжусь своей семьей, которая не отказалась от своей мечты.
В активе Арины уже три титула «Большого шлема» и звание первой ракетки мира, которое осталось за ней и после завершения сезона.
Ранее мы писали, как провела сезон Арина Соболенко: снова стала первой ракеткой, получила $9,7 млн призовых и выиграла два турнира «Большого шлема».
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