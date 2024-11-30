Популярную российскую томатную пасту запретили продавать в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.
В организации уточнили, что речь идет про томатную пасту от бренда «Дядя Ваня», производителем которой является консервный комбинат Ахтуба (Волгоградская область, Россия). При проверке в составе пасты были найдена незаявленная со стороны изготовителя недопустимая пищевая добавка. Речь идет про консервант диоксид серы.
В Госстандарте добавили, что при проверке также смогли установить, что массовая доля растворимых сухих веществ составила 24% при норме не менее 25%. Из этого следует, что изготовитель умышленно придал продукту внешний вид, а также отдельные свойства томатной пасты, «но при этом она не может быть идентифицирована как томатная паста, за которую выдается».
Указанную томатную пасту запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 3 декабря 2024 года.
Ранее Госстандарт Беларуси нашел кишечную палочку в популярных рыбных полуфабрикатах.
Тем временем Госстандарт Беларуси запретил продавать популярное российское мороженое.
А еще мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 декабря 2024 года: качество мобильной связи и интернета, штрафы за летнюю резину, «заморозка» кредитов, правила вывоза мусора, новые маршруты за границу.