Популярную российскую томатную пасту запретили продавать в Беларуси

В Госстандарте добавили, что при проверке также смогли установить, что массовая доля растворимых сухих веществ составила 24% при норме не менее 25%. Из этого следует, что изготовитель умышленно придал продукту внешний вид, а также отдельные свойства томатной пасты, «но при этом она не может быть идентифицирована как томатная паста, за которую выдается».