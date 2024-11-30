Управление погодой на Южном Урале переходит к циклоническому вихрю: погода 1 декабря

В воскресенье облачно с прояснением, местами будет идти небольшой снег, ночью на крайнем западе — умеренный, в горах возможны слабые метели, местами гололедно-изморозевые явления. Ветер западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с.