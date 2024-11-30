Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управление погодой на Южном Урале переходит к циклоническому вихрю: погода 1 декабря

Управление погодой на Южном Урале постепенно переходит к далекому циклоническому вихрю с центром над востоком Баренцева моря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +4° 6 м/с 41% 762 мм рт. ст. +6°

Облачными системами своих атмосферных фронтов он дотянется и до Челябинской области.

В воскресенье облачно с прояснением, местами будет идти небольшой снег, ночью на крайнем западе — умеренный, в горах возможны слабые метели, местами гололедно-изморозевые явления. Ветер западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с.

Температура воздуха 1 декабря ночью минус 4−9, при прояснении — до 14 градусов, днем — от минус 4 до плюс 1, в низинах — до минус 7 градусов.

В Челябинске в ближайшие 24 часа вероятен слабый снег, ночью минус 5−7, завтра днем — от нуля до минус 2.