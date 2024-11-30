Управление погодой на Южном Урале переходит к циклоническому вихрю: погода 1 декабря

Облачными системами своих атмосферных фронтов он дотянется и до Челябинской области.
В воскресенье облачно с прояснением, местами будет идти небольшой снег, ночью на крайнем западе — умеренный, в горах возможны слабые метели, местами гололедно-изморозевые явления. Ветер западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с.
Температура воздуха 1 декабря ночью минус 4−9, при прояснении — до 14 градусов, днем — от минус 4 до плюс 1, в низинах — до минус 7 градусов.
В Челябинске в ближайшие 24 часа вероятен слабый снег, ночью минус 5−7, завтра днем — от нуля до минус 2.