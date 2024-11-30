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В Омской области увеличиваются объемы строительства в жилфонде

В Омской области введено в эксплуатацию 746,5 тысячи квадратных метров нового жилья.

Источник: Комсомольская правда

На декабрь в Омской области введено в эксплуатацию 746,5 тысячи квадратных метров нового жилья. Это на 6,6% больше, чем планировалось на год.

Динамика ввода жилья в эксплуатацию превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 15%. С начала 2024 года в регионе было введено в эксплуатацию 746,5 тысячи квадратных метров. Наибольший прирост — на 27,2% — дало индивидуальное жилищное строительство. За 11 месяцев в этой сфере было введено в эксплуатацию 568,6 тысячи квадратных метров.

«К декабрю в Омской области было введено в эксплуатацию 746,5 тысячи квадратных метров жилья. Объём нового жилья составил 106,6% от запланированного», — сообщил губернатор.