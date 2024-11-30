«Мингорсвет» сказал, что 3,2 километра гирлянд украсят главную елку Беларуси, передает агентство «Минск-Новости».
По словам начальника производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Евгения Стаселовича, общая длина гирлянд на главной елке на Октябрьской площади в Минске составит около 3,2 километра.
— На 108 шлейфах расположено более 20 тысяч пикселей, — отметил специалист.
Стаселович обратил внимание на то, что также запланировано около 60 различных светодинамических сценариев, которые будут циклично меняться по всему полотну данного полога.
Сообщается, что к главной елке прилагается специальный шкаф. Так, к нему сходятся все 108 шлейфов. Говорится, что за мигание огней в той или иной последовательности отвечает специально программируемый контроллер.
Тем временем церемония зажжения главной елки страны пройдет в Минске 10 декабря 2024 года.
Кстати, самая большая в Европе елка на новый год 2025 устанавливается в Витебске.