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«Мингорсвет» сказал, что 3,2 километра гирлянд украсят главную елку Беларуси

3,2 километра гирлянд будут на главной елке на Октябрьской площади в Минске.

Источник: Комсомольская правда

«Мингорсвет» сказал, что 3,2 километра гирлянд украсят главную елку Беларуси, передает агентство «Минск-Новости».

По словам начальника производственно-технического отдела предприятия «Мингорсвет» Евгения Стаселовича, общая длина гирлянд на главной елке на Октябрьской площади в Минске составит около 3,2 километра.

— На 108 шлейфах расположено более 20 тысяч пикселей, — отметил специалист.

Стаселович обратил внимание на то, что также запланировано около 60 различных светодинамических сценариев, которые будут циклично меняться по всему полотну данного полога.

Сообщается, что к главной елке прилагается специальный шкаф. Так, к нему сходятся все 108 шлейфов. Говорится, что за мигание огней в той или иной последовательности отвечает специально программируемый контроллер.

Тем временем церемония зажжения главной елки страны пройдет в Минске 10 декабря 2024 года.

Кстати, самая большая в Европе елка на новый год 2025 устанавливается в Витебске.