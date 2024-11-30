Товар на площади 120 квадратов сгорел в популярном магазине в Минской области

Сообщается, что в пятницу, 29 ноября, спасатели тушили пожар в магазине «Светофор», который расположен в агрогородке Илья Вилейского района. В результате случившегося никто не пострадал. Причины инцидента, а также сумма материального ущерба выясняются. В пресс-службе ведомства уточнили, что в результате случившегося пожара оказался поврежден товар на площади примерно 120 квадратных метров.