Товар на площади 120 квадратов сгорел в популярном магазине в Минской области. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в пятницу, 29 ноября, спасатели тушили пожар в магазине «Светофор», который расположен в агрогородке Илья Вилейского района. В результате случившегося никто не пострадал. Причины инцидента, а также сумма материального ущерба выясняются. В пресс-службе ведомства уточнили, что в результате случившегося пожара оказался поврежден товар на площади примерно 120 квадратных метров.
Ранее прокуратура обнародовала подробности ЧП на Светлогорском ЦКК, где погибло три человека: «Самопроизвольная цепная экзотермическая реакция спровоцировала взрыв мощностью около 680 кг».
Тем временем Арина Соболенко вспомнила об умершем отце трогательными словами: «Я так сильно скучаю по тебе, папа».
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