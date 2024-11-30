В возрасте 44 лет скончался экс-барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар

Стало известно о смерти Боба Брайара, получившего известность в качестве барабанщика My Chemical Romance. Музыкант присоединился к коллективу в 2004-м и принимал участие в записи альбома The Black Parade (2006), который считается очень важным для эмо-культуры.
В 2010-м Брайар объявил о своем желании покинуть коллектив. Тогда участник My Chemical Romance Фрэнк Айеро заявил, что для каждой из сторон это было «болезненным решением», напоминает NME. Тем не менее музыкант подчеркнул, что участники группы желают ему удачи и ожидают, что поклонники поступят так же.
В 2014 году барабанщик объявил о том, что уходит из музыки, чтобы стать агентом по недвижимости. Впоследствии Брайар продал костюм, который надевал на фотосессии и концерты эры The Black Parade, а также барабанную установку с тех времен. Вырученные деньги пошли на поддержку приютов для бездомных животных.
Музыканту было 44 года. Причина его гибели не разглашается.
Ранее в возрасте 54 лет скончался российский композитор Павел Карманов.