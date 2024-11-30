В возрасте 44 лет скончался экс-барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар

В 2010-м Брайар объявил о своем желании покинуть коллектив. Тогда участник My Chemical Romance Фрэнк Айеро заявил, что для каждой из сторон это было «болезненным решением», напоминает NME. Тем не менее музыкант подчеркнул, что участники группы желают ему удачи и ожидают, что поклонники поступят так же.