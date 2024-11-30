Какие сериалы выходят в декабре 2024 года

Комедия от создательницы «Прощай навсегда» (он же «Мертв для меня») Лиз Фельдман — про три семьи, которые соперничают за право купить один и тот же дом в надежде, что он решит все их проблемы. В шоу снялись Рэй Романо («Все любят Рэймонда»), Лиза Кудроу («Друзья»), Линда Карделлини («Скорая помощь») и Люк Уилсон («Люк Уилсон», «Семейка Тененбаум»).