1 декабря в двух районах Иркутска отключат электроэнергию

Вечером 30 ноября стало известно об отключении электроэнергии в некоторых районах Иркутска. Ограничение пройдет с 9:00 до 19:00 1 декабря. Так, без света останутся жители Ленинского и Правобережного районов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской энергосбытовой компании.
— 1 декабря в некоторых домах Иркутска будет ограничено электроснабжение для проведения неотложных работ на электрических сетях, — пишут в официальном телеграм-канале компании «Свет 38».
Стоит отметить, что в Ленинском районе 1 декабря проведут замену разъединителя. Именно по этой причине сибиряки останутся без электричества. К слову, света не будет в домах по улицам Гравийная, Калужская, Камышовая, Кемеровская и другие. Также неудобства заденут СНТ Ангара, Досааф, Имени Кирова, Сибирь и т.д.