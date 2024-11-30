1 декабря в двух районах Иркутска отключат электроэнергию

Стоит отметить, что в Ленинском районе 1 декабря проведут замену разъединителя. Именно по этой причине сибиряки останутся без электричества. К слову, света не будет в домах по улицам Гравийная, Калужская, Камышовая, Кемеровская и другие. Также неудобства заденут СНТ Ангара, Досааф, Имени Кирова, Сибирь и т.д.