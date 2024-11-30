«Если бог дает ребенка, то даст и на ребенка»: супруги Решитовы из районного поеселка Большеречье воспитали 12 детей

"И прямо в этой форме пришел в общежитие, — вспоминает отец Андрей. — Слышу, в одной из комнат музыка играет. Я туда, там несколько девчонок танцуют. Меня увидели — испугались. Оказалось, им комендант пригрозила, что если шуметь будут, милицию вызовет. Говорят мне: у нас у Ларисы день рождения, можно мы потанцуем немного? А я посмотрел на именинницу, и все — влюбился с первого взгляда. В тот же вечер сказал ей: будешь моей женой.