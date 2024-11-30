«Если бог дает ребенка, то даст и на ребенка»: супруги Решитовы из районного поеселка Большеречье воспитали 12 детей

Фото: С орденом Родительская слава.
Большой сельский дом, построенный своими руками. Хозяйка хлопочет на светлой просторной кухне — на плите тихонько булькает огромная кастрюля с наваристым, вкуснейшим борщом, фирменным блюдом Ларисы Витальевны.
"Раньше, бывало, матушка и по две таких кастрюли готовила, — улыбается глава семьи, — А сейчас старшие дети разъехались, у нас уже пятеро внуков. С нами живут только трое младших: Маргарита, Андрей и Ярослав.
Обращение «матушка» неслучайно. Глава семьи Андрей Решитов —Благочинный Большереченского района, протоиерей. На вопрос, как же решились на такую большую семью, супруги не сговариваясь отвечают: все дело в любви, доверии и вере.
«В первый же вечер сказал: будешь моей женой».
С любви — с первого взгляда и навсегда — все и началось. К вере рожденный в советское время Андрей Решитов тогда еще не пришел. И уж конечно, никак не предполагал, что станет священником. Вдохновлял другой пример — учитель из малокомплектной сельской школы Исилькульского района, у которого когда-то учился. Решитов поступил в Исилькульское педучилище, отучился несколько лет и ушел в армию. Служил в секретных специальных войсках, поэтому демобилизовался в милицейской форме.
"И прямо в этой форме пришел в общежитие, — вспоминает отец Андрей. — Слышу, в одной из комнат музыка играет. Я туда, там несколько девчонок танцуют. Меня увидели — испугались. Оказалось, им комендант пригрозила, что если шуметь будут, милицию вызовет. Говорят мне: у нас у Ларисы день рождения, можно мы потанцуем немного? А я посмотрел на именинницу, и все — влюбился с первого взгляда. В тот же вечер сказал ей: будешь моей женой.
Через три месяца сыграли свадьбу. После окончания училища оба работали в школе: сначала в Исилькульском районе, затем в селе Лагушино Калачинского района. Здесь-то произошла вторая судьбоносная для Андрея Решитова встреча.
«Будешь священником — тебя народ выбрал».
Работой учителя-предметника Решитов не ограничивался. С детства он увлекался спортом, занимался акробатической гимнастикой, тягал гири. Полдеревни, и взрослые и дети, ходили к нему на тренировки. Развивался не только физически, но и духовно: изучал различные теории и практики, много читал — искал смысл жизни:
«В голове была полная каша, а потом я открыл Библию. Прочел, и все сразу встало на свои места, стал глубоко верующим человеком. Мы с Ларисой крестились, потом венчались, стали ездить по воскресеньям на службу в храм».
Затем в Лагушино построили свою церковь — в честь Ксении Петербуржской. Освящать ее приехал тогдашний мирополит Омский и Тарский владыка Феодосий. После обратился к прихожанам: «Есть ли у вас не пьющий, не курящий?». Односельчане дружно указали на Решитова.
«Тебя народ выбрал, священником будешь!» — решил Феодосий. Отказать было неудобно, и Решитов смиренно ответил: «Как Богу будет угодно». Сначала учился новому для себя делу на практике, у других священников, затем поступил на заочное обучение в Московскую духовную академию.
Пока церковные службы в Большеречье проходят здесь Евгения ДЕМИНА Сыночки и лапочки-дочки.
Еще до этого события в семье Решитовых уже росли три сына: Алексей, Павел и Евгений. А на дворе были 90-е: лихие и голодные. Но Лариса Витальевна признается: страха не было. Во-первых, из-за абсолютного доверия мужу, во-вторых, перед глазами были достойные примеры — отец Андрей сам вырос в многодетной семье, его мама Раиса Андреевна Решитова воспитала десятерых.
"Или взять тяжелейшее военное и послевоенное время. Наши женщины растили и своих, и чужих, оставшихся сиротами детей. Ничего не боялись и не роптали, — говорит Лариса Витальевна. — А после того, как мы пришли к вере, вопроса о том, сколько детей будет в семье, вообще не стояло: как Бог даст.
Уже в Большеречье, куда направила отца Андрея епархия, у Решитовых родились еще два сына, Максим и Николай. Глава семьи всегда мечтал о дочке, и супруги решили удочерить девочку Настю. А через год супруги побывали на могиле Ксении Петербуржской, помолились… Господь благословил еще одной девочкой. Назвали в честь святой — Ксенией.
Следом за дочкой на свет появились близнецы. В большереченском храме, где служит батюшка, с одной стороны икона Сергия Радонежского, с другой — Серафима Саровского. В честь них близнецов и назвали.
Затем у супругов родилась Маргарита, потом Андрей и самый младший — Ярослав. Ему сейчас 8 лет, а самому старшему, Алексею, уже 33.
Воспитывать своим примером.
Тяжело ли было? Такого слова в лексиконе Решитовых, похоже, нет.
"Разве что с близнецами немного, — улыбаются супруги. — Два года мы спали по очереди, потому что если один из близнецов засыпал, другой в это время обязательно бодрствовал. А так, дети постепенно вырастали и уходили во взрослую жизнь. Трое сыновей учились в Омском кадетском корпусе, Николай — в школе при духовной семинарии в Тобольске. Мы думали, что он тоже станет священником, но сын выбрал другой путь. Сейчас Николай в Москве, работает на заводе металлоконструкций.
Павел — офицер, служит в ГУ МЧС по Омской области. Евгений ездит на вахты на Север. Ксения учится на юриста в Омске. Сергей и Серафим тоже студенты, один учится в Саргатке, другой в городе. Всем вместе даже по праздникам собраться за большим столом получается редко. В Большеречье живет только Настя, работает воспитателем в детском саду, у нее уже своя семья, растет сын.
"Она мамина дочка, без мамы никуда, — говорит отец Андрей. — Каждый день обязательно или позвонит, или в гости с внуком забежит.
Все дети у Решитовых очень спортивные, всегда побеждали во всех состязаниях. Хотя к спорту, как и к вере, супруги никого насильно не приучали.
«Главный принцип — это личный пример. Что ни говори, как не объясняй, дети всегда берут пример с родителей, — считает отец Андрей. — То же самое и с запретами. Мало сказать “нельзя”, нужно объяснить — почему. Исправлять, вразумлять, а не наказывать с целью наказания. Не обижать, не оскорблять, всегда помнить о том, что ребенок — это личность. Он вырастет, и нужно вести себя так, чтобы потом было не стыдно смотреть ему в глаза».
Белоснежные почтовые голуби — общее семейное увлечение Евгения ДЕМИНА.
Честность, справедливость, трудолюбие — основные принципы, на которых воспитывают детей Решитовы. Поначалу дом в Большеречье, который купили супруги, был маленьким и старым. Глава семьи его кардинально перестроил, все делал своими руками. Благо дед отца Андрея, тоже Андрей, знатным мастером-краснодеревщиком был и всему научил внука.
Чтобы на столе всегда были и мясо, и молоко, и овощи-фрукты, Решитовы держали огород, двух коров, кур, затем три десятка коз самых разнообразных пород. Дети во всем помогали.
Сейчас нужды в таком большом хозяйстве уже нет. Для души — матушка Лариса очень любит животных — есть две собаки и белоснежные почтовые голуби. Их запускают в небо на церковные праздники и на венчание — в качестве красивого символичного подарка молодым.
Помогли стать мамами.
Отецом и матушкой Решитовы являются не только для своих детей, но и для всего Большеречья. Идем по улице — и почти каждый подходит к отцу Андрею за благословением. К матушке часто обращаются за женской мудростью и советом. А когда несколько лет назад в доме Решитовых случился пожар и сгорела крыша, прихожане тоже пришли к ним на помощь.
Церковные службы пока проходят в приспособленном под эти нужды помещении, но вот уже 20 лет в Большеречье всем миром строят храм — на намоленном месте, где он стоял до революции. Как говорит отец Андрей, это даже хорошо, что храм строится долго — за это время к богоугодному делу, жертвуя средства на строительство, смогли приобщиться тысячи человек. Стройка уже близка к завершению, и в следующем году храм должен открыться.
Строительство храма уже почти закончено Евгения ДЕМИНА.
Еще супруги активно занимаются просветительской деятельностью. Большое дело началось с истории одной женщины, которая собралась делать аборт. Муж бросил с двумя детьми, жилье — съемное, на оплату которого уходило больше половины ее скромной зарплаты. Казалось бы, ну куда еще третьего?
Решитовы делать аборт отговорили. Сказали ей то, что испытали на себе: «Если Бог дал ребенка, даст и на ребенка». Попросили прихожан помочь беременной. Они помогли, и на свет родилась девочка. А потом отец Андрей лично договорился, чтобы молодой маме вдвое дешевле продали дом — чтобы средств маткапитала хватило. Сейчас у той женщины все хорошо, она даже второй раз замуж вышла и еще детей родила.
Так возникла идея — создать в Большеречье кризисный центр помощи беременным. Помещение в районной ЦРБ выделила главврач, на данный момент прием там ведет одна из прихожанок. Женщин, решивших сделать аборт, убеждают отказаться от этого намерения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации берут под опеку.
В кризисном центре уже спасли более 70 малышей Евгения ДЕМИНА.
Кризисный центр работает в Большеречье уже более 10 лет, за это время здесь помогли появиться на свет 70 малышам. Результат труда — в пухлом альбоме с фотографиями счастливых детских мордашек и словами благодарности от женщин, не совершивших самой большой ошибки.