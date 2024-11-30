Беларусь стала лидером в СНГ по переработке мусора

Ежегодно в Беларуси образуется около 4 млн т твердых коммунальных отходов, при этом на сферу потребления приходится 80% этого объема. Оксана Гайдук отметила, что из-за повышения уровня жизни жители страны начали производить больше мусора. За последние три десятилетия количество отходов на одного человека выросло в 2,5 раза и составило 433,9 кг за год. Однако вместе с этим существенно растет и уровень переработки отходов. Если 12 лет назад перерабатывалось всего 10% твердых бытовых отходов, то уже за девять месяцев 2024 года этот показатель поднялся до 39,7%.