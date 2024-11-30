Беларусь стала лидером в СНГ по переработке мусора

Ежегодно в Беларуси образуется около 4 млн т твердых коммунальных отходов, при этом на сферу потребления приходится 80% этого объема. Оксана Гайдук отметила, что из-за повышения уровня жизни жители страны начали производить больше мусора. За последние три десятилетия количество отходов на одного человека выросло в 2,5 раза и составило 433,9 кг за год. Однако вместе с этим существенно растет и уровень переработки отходов. Если 12 лет назад перерабатывалось всего 10% твердых бытовых отходов, то уже за девять месяцев 2024 года этот показатель поднялся до 39,7%.
Оператор вторичных ресурсов ставит перед собой амбициозные цели: к 2030 году планируется перерабатывать 70% отходов, а к 2035 году — 90%. Оксана Гайдук подчеркивает, что основная идея Национальной стратегии управления отходами заключается в том, чтобы максимально увеличить объем утилизации коммунальных отходов и минимизировать их захоронение. Для достижения этих целей активно развиваются сортировочные мощности, внедряются новые методы и технологии утилизации. В 2024 году на модернизацию перерабатывающих предприятий выделено Br89 млн. До конца 2025 года предполагается открыть 10 современных крупных комплексов по сортировке и переработке отходов, предназначенных для обслуживания трех-четырех районов.
На сегодняшний день в Беларуси функционируют 81 линия сортировки и 9 мусороперерабатывающих заводов. Завершается строительство сортировочной площадки в Бобруйске, продолжается модернизация полигона в Барановичском районе, где оборудуется зона для компостирования отходов. Также идет строительство сортировочных комплексов в таких городах как Гомель, Новополоцк и Минск. Дополнительно проектируются объекты для Минской и Пуховичской зон обслуживания.
Перспективными направлениями остаются компостирование отходов и их использование для нужд энергетики. «Мусорное топливо» может служить эффективной заменой природному газу и углю на цементных заводах и в котельных установках.