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В Уфе начали поиски пропавшего 15-летнего Дмитрия Шестакова

Подросток исчез неделю назад.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе начались поиски 15-летнего Дмитрия Шестакова. Волонтеры «Башрегионспас» сообщили, что он вышел из дома 25 ноября и исчез.

Приметы: худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.

Был одет в черно-серую куртку, черную толстовку, черные джинсы и белые кроссовки.

Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, по номерам 8−937−310−21−12. Или 112.

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