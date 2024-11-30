В Уфе начали поиски пропавшего 15-летнего Дмитрия Шестакова

В Уфе начались поиски 15-летнего Дмитрия Шестакова. Волонтеры «Башрегионспас» сообщили, что он вышел из дома 25 ноября и исчез.
Приметы: худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.
Был одет в черно-серую куртку, черную толстовку, черные джинсы и белые кроссовки.
Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, по номерам 8−937−310−21−12. Или 112.
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