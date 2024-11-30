Перенес три клинические смерти: Как, едва появившись на свет, малыш потерял способность двигаться и видеть

Мальчику Максиму из Ростова пять лет, но по развитию он как трехмесячный младенец. Родители до сих пор не понимают, почему их малыш не ходит, не говорит и почти не видит.
«ВАШ РЕБЕНЕОК В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ».
— Мы и подумать не могли, что в нашей семье случится такое горе. Беременность жены протекала нормально. Сын появился на свет с хорошим весом — почти три килограмма, восемь баллов по шкале Апгар. Но его почему-то долго не приносили жене на кормление, — рассказал отец мальчика Виталий Московой.
Встревоженная Светлана сама пошла в отделение новорожденных. Увидев сына, поняла, что предчувствия ее не обманули: кожа малыша была синеватой, он тихо стонал и тяжело дышал. Ростовчанка сказала об этом медсестрам, но те отмахнулись: «Не беспокойтесь, мамочка. Идите, отдыхайте. Мы тут сами как-нибудь разберемся».
Утром заведующая отделением пригласила Светлану в кабинет и ошарашила: ребенок находится в критическом состоянии, в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
— У сына была двусторонняя пневмония, отек головного мозга, судороги, септический шок…
Сердце малыша останавливалось трижды, но каждый раз врачам удавалось его запустить. Медики говорили, что видят такое впервые. В их практике редко кто из младенцев выживал после первой клинической смерти.
Родители стараются раскрасить будни больного сына из архива героя публикации.
ОПЕРАЦИЯ НЕ ПОМОЖЕТ.
Родители навещали сына в реанимации настолько часто, насколько это позволяли врачи. Все остальное время супруги молились и вздрагивали от каждого телефонного звонка: боялись услышать самое страшное.
— Сердце разрывалось от того, что мы бессильны помочь крохе, который борется за жизнь.
Спустя двадцать дней, показавшихся родителям вечностью, малышу стало лучше. Однако врачи продолжали наблюдать за ним сначала в отделении интенсивной терапии, потом — патологии новорожденных.
— Когда Максиму сделали МРТ, результат поверг нас в ужас — больше пятидесяти процентов мозга было поражено. Врачи сказали, что сын не жилец и никакая операция ему не поможет.
Супруги гадали, почему так получилось. Старшие дети — дочь и сын — были совершенно здоровы. Максим при рождении тоже выглядел обычным ребенком, и вдруг резко превратился в глубокого инвалида.
Врачи разводили руками и винили во всем внутриутробную инфекцию.
ТАЙНЫЙ САНТА.
Спустя месяц родители забрали Максима домой.
— К нам пришла участковый педиатр, осмотрела сына и предупредила, что у него будут серьезные неврологические проблемы.
Максиму поставили множество диагнозов: эпилепсия, ДЦП, атрофия зрительных нервов….
— Мы до сих пор не знаем, видит ли наш сын. И если да, то насколько. Максим не следит глазами за людьми и предметами, но иногда как будто присматривается к нам.
Пятилетний мальчик не может сидеть, ходить и говорить. Но он радуется, когда к нему подходят мама и папа: хватает их за одежду, цепочку с крестиком, локон волос — словно хочет удержать возле себя подольше. А при звуках музыки машет ручками.
Мы возим сына на консультации разных специалистов, в реабилитационные центры. Оплачиваем занятия с логопедом, дефектологом, сеансы лечебной физкультуры.
Виталий работает главным инженером в Управляющей компании — он единственный кормилец в многодетной семье.
Светлана полностью посвятила себя больному ребенку. Ведь Максим остается вечным младенцем, которого надо кормить, купать, переодевать, менять подгузники… Это тяжело морально и физически. А тут еще проблема с прогулками. Семья живет на пятом этаже в доме без лифта, и женщине тяжело спускать громоздкую инвалидную коляску во двор.
В преддверии главного зимнего праздника ростовчане могут стать для Максимки «тайным Сантой» и помочь приобрести необходимую вещь.
О Максиме заботится вся семья из архива героя публикации.
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