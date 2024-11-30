Тейлор Свифт раскрыла, какой трек в The Eras Tour любит исполнять больше всего

Она затрагивает альбом Midnights, вышедший в 2022 году. Певица также призналась, что ее любимый трек для исполнения — Vigilante Shit. Номер с этой композицией включает в себя танцы со стульями.
По словам артистки, она и ее команда танцоров много веселились, репетируя номер и исполняя его на сцене. Свифт также подчеркнула, что им нравилось на время становиться «мстительными, злобными» персонами. Именно теме мести посвящен трек, напоминает Variety.
Ранее в этом году стало известно, что Тейлор признали богатейшей женщиной-музыкантом в мире.