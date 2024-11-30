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Медики омской ГКБ № 1 спасли 88-летнюю бабушку

Женщина получила сложный перелом тазобедренной кости.

Источник: Комсомольская правда

88-летняя женщина была доставлена в Городскую клиническую больницу № 1 имени Кабанова А. Н. с закрытым переломом верхней трети правого бедра и ушибом головы.

После обследования было принято решение об операции.

«Мы провели малоинвазивное оперативное лечение перелома бедренной кости. Восстановление было тяжелым, пациентке переливали кровь из-за анемии», — рассказал врач-травматолог Максим Лукин.

Согласно рекомендациям, пациентов с такими травмами необходимо поставить на ноги как можно скорее. Операция была проведена в установленные сроки.

«Сейчас пациентка выписана, через месяц у нее контрольный осмотр. Многое будет зависеть от поддержки родных и близких», — добавили в больнице.