Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кофе арабика подорожал до максимума за 47 лет

Фьючерсы на кофе сорта арабика на Нью-Йоркской бирже ICE достигали отметки $3,35 за фунт. Это самый высокий показатель с 1977 года, отмечает Reuters.

С начала года цены на арабику выросли примерно на 75%.

Кофе дорожает на фоне опасений, что рынок ждет дефицит в 2025 году. Поводом стала засуха в Бразилии. Как ранее сообщалось, сезон стал самым засушливым с 1981 года.

Агентство также сообщает, что некоторые бразильские фермы отложили поставки арабики, так как надеются продать его позже по более высокой цене. В итоге на рынке образовалась краткосрочная нехватка предложения.

В то же время снижается стоимость кофе робуста. В пятницу, 29 ноября, фьючерсы торговались на уровне $5,5 за тонну. При этом сорт робуста ранее также достиг максимальной цены за 47 лет — $5,69.

экономика