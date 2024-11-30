Кофе арабика подорожал до максимума за 47 лет

С начала года цены на арабику выросли примерно на 75%.
Кофе дорожает на фоне опасений, что рынок ждет дефицит в 2025 году. Поводом стала засуха в Бразилии. Как ранее сообщалось, сезон стал самым засушливым с 1981 года.
Агентство также сообщает, что некоторые бразильские фермы отложили поставки арабики, так как надеются продать его позже по более высокой цене. В итоге на рынке образовалась краткосрочная нехватка предложения.
В то же время снижается стоимость кофе робуста. В пятницу, 29 ноября, фьючерсы торговались на уровне $5,5 за тонну. При этом сорт робуста ранее также достиг максимальной цены за 47 лет — $5,69.