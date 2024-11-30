Три новых автобусных маршрута запустят в Алматы с декабря

Маршрут № 229 будет курсировать от ТЦ «Тоймарт» — ул. Бекмаханова — ул. Первомайская нефтебаза — ул. Алматинская — село Коккайнар, далее -разворот и движение в обратном направлении. На линии в будни и в выходные дни на линии будут 3 автобуса, интервал — 30 мин, сообщается в Telegram-канале холдинга.