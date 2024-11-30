Три новых автобусных маршрута запустят в Алматы с декабря

Маршрут № 229 будет курсировать от ТЦ «Тоймарт» — ул. Бекмаханова — ул. Первомайская нефтебаза — ул. Алматинская — село Коккайнар, далее -разворот и движение в обратном направлении. На линии в будни и в выходные дни на линии будут 3 автобуса, интервал — 30 мин, сообщается в Telegram-канале холдинга.
Маршрут № 243 будет курсировать от села Баяндай — село Ташкенсаз — село Амангельды — село Саймасай — Кульджинский тракт — рынок Жетысу, далее — разворот и движение в обратном направлении. На линии в будни и в выходные дни — 6 автобусо с интервалом 30 мин.
Маршрут № 251 будет курсировать от ТЦ «Адем» — Северное кольцо — ул. Первомайская нефтебаза — ул. Алматинская — ул. Аптечная — село Жапек батыра — село Жомарт, далее — разворот и движение в обратном направлении. На линии в будни и в выходные дни — 8 автобусов с интервалом 22 мин.
В Астане изменили маршрут автобуса номер 63. Решение было принято с учетом потребности жителей.