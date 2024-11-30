Главные концерты декабря в Москве: «Песня года», ANNA ASTI, Saluki и другие

В предновогодней суете легко забыть об отдыхе. Собрали для вас подборку интересных музыкальных мероприятий на любой бюджет. Спойлер: не каждое из них будет проводиться вокруг дерева, сверкающего разноцветными огоньками.
Идеи на скромный бюджет «АукцЫон».
Жанр: рок. Дата: 12 декабря, 20:00. Адрес: 1930 Moscow, Партийный пер., д. 1, корп. 6. Стоимость: от 1600 до 10 000 рублей.
Если вам хочется внести в обиход капельку хаоса, присмотритесь к зимнему концерту рок-группы «АукцЫон». Невзирая на солидный опыт на сцене, музыканты продолжают искренне удивлять, радовать и шокировать.
«Конец Фильма».
Жанр: рок. Дата: 4 декабря, 20:00. Адрес: «16 Тонн Арбат», Москва, ул. Арбат, д. 28, стр. 1. Стоимость: от 800 до 1800 рублей.
Чуть менее импозантно, но не менее задорно 4 декабря выступит и рок-группа «Конец Фильма». Шоу пройдёт в клубе «16 Тонн» на Арбате, а попасть на танцпол можно всего за 800 рублей.
«Виртуозы Москвы. Времена года» «Виртуозы Москвы» на открытии фестиваля «Москва встречает друзей», 1 октября 2022 года.
Алексей Никольский/РИА Новости.
Жанр: классика. Дата: 10 декабря, 19:00. Адрес: Большой зал Московской консерватории, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Стоимость: от 1000 до 5000 рублей.
Необязательно долго и усердно экономить, чтобы попасть на концерт «Виртуозов Москвы» — камерного оркестра под художественным руководством Владимира Спивакова. Цены демократичные, а в программе вечера — «Времена года» Чайковского и Вивальди.
«Хадн Дадн». Зимний концерт.
Жанр: инди. Дата: 23 декабря, 20:00. Адрес: «16 Тонн», ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1. Стоимость: от 1200 до 2500 рублей.
Если вам по душе российская инди-музыка, то вы с высокой вероятностью слышали о коллективе «Хадн Дадн». Группа исполняет ляоакын — собственноручно придуманный жанр, в честь которого даже назван один из их альбомов. 23 декабря будет отличная возможность познакомиться с коллективом и их особым стилем в клубе «16 Тонн» на Пресненском Валу. Обещают что-то снежное и душевное, а также «мандариновый капкан», чем бы он ни был.
Идеи на средний бюджет «Песня года» и «Новая песня года».
Жанр: поп. Дата: 7 и 8 декабря. Адрес: «Мегаспорт», Ходынский б-р, д. 3. Стоимость: от 1500 до 10 000 рублей.
Если в течение года вы не вылезали из чартов, отслеживая главные хиты и новинки, то не пропустите телевизионный музыкальный фестиваль «Песня года». Торжество организуется ежегодно с 1971 года и отдаёт должное самым популярным песням. В 2024-м «Песня года» пройдёт 7 декабря. На сцену должны выйти Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Мари Краймбрери и прочие сливки современной эстрады. Согласно организаторам, состав исполнителей ещё может измениться, но в любом случае останется звёздным. 8 декабря состоится фестиваль современной музыки «Новая песня года», призванный открыть новые имена. Разве можно придумать лучший финал для уходящего года в музыкальной индустрии?
Markul.
Жанр: хип-хоп. Дата: 20 декабря. Адрес: «ВТБ Арена», Ленинградский пр-т, д. 36. Стоимость: от 1700 до 5000 рублей.
Для любого артиста первый стадионный концерт — это огромное событие. Вы можете прожить его вместе с хип-хоп-артистом Markul. Рэпер представит альбом MAKE DEPRESSION GREAT AGAIN, вышедший 22 ноября. В пресс-релизе к шоу музыкант намекнул, что зрителей ждут «главные бэнгеры», «приглашённые гости» и прочие интересные сюрпризы.
Симфонические хиты Ханса Циммера Ханс Циммер на церемонии «Оскар», 4 марта 2018 года.
Michael Baker/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com.
Жанр: классика. Дата: 13 декабря. Адрес: КЗ «Измайлово», Измайловское ш., д. 71, корп. 5. Стоимость: от 2800 до 5000 рублей.
Если вы одновременно поклонник кинематографа и симфонической музыки, для вас существует идеальное комбо. Речь о концерте Государственного Кремлёвского оркестра под руководством дирижёра Константина Чудовского, ибо в программе — культовые композиции Ханса Циммера из современных кинокартин. Рано или поздно эти мелодии станут классикой, поэтому услышать их стоит уже сейчас.
Скрипка Паганини при свечах.
Жанр: классика. Дата: 17 декабря, 19:00. Адрес: музей «Интеграция» им. Островского, ул. Тверская, д. 14. Стоимость: от 1650 до 5500 рублей.
Очень немногое может быть романтичнее, чем скрипичный концерт при свечах. Добавьте к этому небольшой уютный зал музея «Интеграция» на Тверской, и формула идеального вечера будет завершена. Стоимость билетов зависит от близости к сцене, поэтому попасть на концерт можно как при внушительном, так и при скромном бюджете.
«Слот».
Жанр: рок. Дата: 27 декабря. Адрес: Base, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1. Стоимость: 2000 рублей.
В истории группы «Слот» в этом году началась новая глава. Весной коллектив покинула солистка Дария Ставрович, выступавшая в составе команды с 2006 года. Нынешним туром «Слот Маст Гоу Он» группа пытается познакомить российскую публику с новой вокалисткой Дарьей Равдиной. В программе — в основном привычные хиты, но в свежем исполнении.
Идеи на крупный бюджет Saluki.
Жанр: хип-хоп. Дата: 15 декабря. Адрес: Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 17. Стоимость: от 3400 до 5200 рублей.
В ноябре хип-хоп-артист Saluki, он же Арсений Несатый, выпустил второй альбом за год. Релиз получил название BOLSHIE KURTKI, и теперь, словно ему под стать, поклонников музыканта ждёт большое шоу в VK Stadium. По словам артиста, зрители увидят совершенно новую историю, которая развернётся «во вселенной Saluki» и ответит на многие вопросы, оставшиеся после прослушивания его последних альбомов.
Blitzers.
Жанр: K-pop. Дата: 16 декабря, 20:00. Адрес: 1930 Moscow, Партийный пер., д. 1, корп. 6. Стоимость: от 3000 до 14 000 рублей.
Существование корейских поп-айдолов — уже давно не новость, но вот к их визитам в Россию всем ещё предстоит привыкнуть. Blitzers — это, конечно, не BTS и не Stray Kids, зато ребята играют с 2021 года и уже успели выйти в полуфинал британского телешоу Britain’s Got Talent. В различных категориях билетов есть возможность сделать фото с музыкантами или получить постер с автографами, что тоже приятно.
Сольный концерт Хиблы Герзмава hibla.ru.
Дата: 4 декабря, 19:00. Адрес: Большой зал Московской консерватории, ул. Большая Никитская, д. 13/6. Стоимость: от 5000 до 10 000 рублей.
Поклонникам оперы стоит посетить концерт сопрано-певицы Хиблы Герзмава 4 декабря. В программе ожидается искусно собранная солянка из культовых арий и романсов, звучавших в зарубежных и российских постановках, а также музыкальные подарки от талантливых гостей из мира оперы.
Линда.
Дата: 29 декабря, 20:00. Адрес: Академ Джаз Клуб, пр-т Мира, д. 26, стр. 1. Стоимость: от 3000 до 8500 рублей.
Некоторым артистам требуются годы, чтобы выпустить новый альбом, которым они будут довольны, и Линда — одна из таких. К сожалению или к счастью, но именно по этой причине основу её нынешней концертной программы составляют песни с альбома «ДНК Мира» 2020 года. С другой стороны, хорошее шоу всегда приятно посмотреть повторно. Если любителям певицы будет недостаточно этого выступления, они могут также встретить с Линдой Новый год в «16 Тонн». Ценник там будет повыше — от 5000 рублей.
ANNA ASTI в VK Gipsy.
Дата: 31 декабря. Адрес: VK Gipsy, Болотная наб., д. ¾, стр. 2. Стоимость: от 6900 до 20 000 рублей.
Надоело встречать Новый год одним и тем же способом из раза в раз? В таком случае сделайте себе подарок и проведите самую отвязную ночь в году на танцполе под хиты Анны Асти в живом исполнении. Только имейте в виду, что зачитывать поздравления со сцены артистка не будет, да и в целом организаторы обращают внимание гостей на то, что она появится на сцене только к двум часам ночи. Впрочем, ни до, ни после её концерта гостям точно не дадут скучать.