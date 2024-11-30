Главные концерты декабря в Москве: «Песня года», ANNA ASTI, Saluki и другие

Существование корейских поп-айдолов — уже давно не новость, но вот к их визитам в Россию всем ещё предстоит привыкнуть. Blitzers — это, конечно, не BTS и не Stray Kids, зато ребята играют с 2021 года и уже успели выйти в полуфинал британского телешоу Britain’s Got Talent. В различных категориях билетов есть возможность сделать фото с музыкантами или получить постер с автографами, что тоже приятно.