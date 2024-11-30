Стало известно, музыкальная заставка какого сериала заработала рекордную сумму

Телешоу транслировалось с 1990-го по 1996 годы, главную роль сыграл Уилл Смит. Он же исполнил песню The Fresh Prince of Bel Air, ставшую заглавной мелодией сериала.
Согласно команде исследователей из Spin Genie, за все время существования композиция принесла правообладателем больше 750 тысячи долларов исключительно благодаря стримам. Статистику приводит NME.
Второе место в рейтинге заняла песня Stand группы R.E.M.: она использовалась в ситкоме Get A Life (1990−1992). На третьей позиции расположилась композиция Alabama 3 «Woke Up This Morning», попавшая в заставку телешоу «Клан Сопрано» (1999−2007). Песни принесли создателям по 280 и 230 тысяч долларов соответственно.
На иных строчках рейтинга расположились мелодии из сериалов Секретные материалы (1993−2018), Семейка Аддамс (1964−1966), Скуби-Ду (1969-…), а также фильм Такси (1998).
Ранее в этом году издание IndieWire обнародовало список из ста лучших музыкальных фильмов в истории.