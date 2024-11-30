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Штормовое предупреждение объявили на части Казахстана в первый день зимы

Штормовое предупреждение объявили синоптики завтра, 1 декабря, в Алматы, Астане, а также в ряде областей Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 64% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Nur.kz

1 декабря в Астане ночью и утром ожидается туман. В Алматы — туман и гололедица.

В тот же день в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области — временами туман, на дорогах — гололедица. Ветер с порывами до 15−20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

1 декабря на севере, в центре Кызылординской области прогнозируют туман, ночью на севере области — гололед. В Кызылорде — туман. Так же — в центре, горных районах области Жетісу.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области обещают гололед. Ночью и утром на севере, востоке области — туман.

В воскресенье на севере, востоке, юге области Абай ожидается гололед. Ночью и утром на севере, юге области — туман.

На севере Мангистауской области синоптики прогнозируют гололед. На западе, севере области — туман.

1 декабря ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Так же — в Шымкенте и Туркестане.

Туман завтра прогнозируют в западных и южных частях Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.