Штормовое предупреждение объявили на части Казахстана в первый день зимы

1 декабря в Астане ночью и утром ожидается туман. В Алматы — туман и гололедица.
В тот же день в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области — временами туман, на дорогах — гололедица. Ветер с порывами до 15−20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.
1 декабря на севере, в центре Кызылординской области прогнозируют туман, ночью на севере области — гололед. В Кызылорде — туман. Так же — в центре, горных районах области Жетісу.
На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области обещают гололед. Ночью и утром на севере, востоке области — туман.
В воскресенье на севере, востоке, юге области Абай ожидается гололед. Ночью и утром на севере, юге области — туман.
На севере Мангистауской области синоптики прогнозируют гололед. На западе, севере области — туман.
1 декабря ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Так же — в Шымкенте и Туркестане.
Туман завтра прогнозируют в западных и южных частях Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях.