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Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в декабре

Средняя месячная температура воздуха декабря в Башкирии ожидается на 1,5° выше нормы (норма −10,8°). По сведению Гидрометцентра России, месячное количество осадков предполагается около нормы — 30−50 мм.

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 64% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Башинформ

В воскресенье, 1 декабря, временами ожидается небольшой снег, в отдельных районах гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −1,-6°, при прояснениях до −11°, днем +1,-4°.

В понедельник, 2 декабря, временами пройдет небольшой снег. Ветер западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут −1,-6°, при прояснениях до −11°, днем +1,-4°.

Во вторник, 3 декабря, местами ожидается небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью −1,-6°, при прояснениях до −11°, днем +1,-4°.