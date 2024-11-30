Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в декабре

В воскресенье, 1 декабря, временами ожидается небольшой снег, в отдельных районах гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью −1,-6°, при прояснениях до −11°, днем +1,-4°.
В понедельник, 2 декабря, временами пройдет небольшой снег. Ветер западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут −1,-6°, при прояснениях до −11°, днем +1,-4°.
Во вторник, 3 декабря, местами ожидается небольшой снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью −1,-6°, при прояснениях до −11°, днем +1,-4°.