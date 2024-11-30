После нападения собак на женщину в Батайске о проверке доложат Бастрыкину

Следственный комитет России заинтересовался нападением стаи бродячих собак на женщину в Батайске. Об этом сообщили телеграм-канале информационного центра ведомства.
В Следкоме обратили внимание на информацию в соцсетях, что в ноябре в Батайске стая бродячих собак напала на женщину, укусив ее за ногу. К счастью, помощь ей оказали прохожие. Также в сообщениях упоминается, что в городе живет много бродячих собак, но с ними ничего не делают.
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о промежуточном итоге проверки и принятом решении.
Напомним, что в октябре в Батайске на детской площадке собака напала на ребенка, разорвав ногу. Тогда от более тяжелых последствий его спас мужчина.