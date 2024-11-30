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После нападения собак на женщину в Батайске о проверке доложат Бастрыкину

Нападением стаи собак на женщину в Батайске заинтересовался Следком России.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России заинтересовался нападением стаи бродячих собак на женщину в Батайске. Об этом сообщили телеграм-канале информационного центра ведомства.

В Следкоме обратили внимание на информацию в соцсетях, что в ноябре в Батайске стая бродячих собак напала на женщину, укусив ее за ногу. К счастью, помощь ей оказали прохожие. Также в сообщениях упоминается, что в городе живет много бродячих собак, но с ними ничего не делают.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о промежуточном итоге проверки и принятом решении.

Напомним, что в октябре в Батайске на детской площадке собака напала на ребенка, разорвав ногу. Тогда от более тяжелых последствий его спас мужчина.