После нападения собак на женщину в Батайске о проверке доложат Бастрыкину

В Следкоме обратили внимание на информацию в соцсетях, что в ноябре в Батайске стая бродячих собак напала на женщину, укусив ее за ногу. К счастью, помощь ей оказали прохожие. Также в сообщениях упоминается, что в городе живет много бродячих собак, но с ними ничего не делают.