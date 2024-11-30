Семеро навсегда: разбираем сольные работы участников K-pop-группы BTS

BTS — самый успешный южнокорейский бойз-бэнд на сегодня. Разбираемся, в чём изюминка сольного творчества семерых флагманов K-pop и как оно развивалось.
Некоторые фанаты уверены, что по уровню влияния группа превзошла всех американских конкурентов, вместе взятых. С такой категоричностью можно не соглашаться, но популярность группы неоспорима. Куча номинаций на «Грэмми» и два десятка наград Billboard Music Awards — лишь полдела. Главное, что каждый участник BTS востребован как отдельная творческая единица. А ещё — имеет свой неповторимый стиль. Ведь удержать внимание аудитории вне групповой деятельности отнюдь не простая задача.
Знаменитые айдолы показали свою индивидуальность ещё в 2015—2016 годах. Кто-то выпустил микстейпы — музыкальные наброски с полугаражным саундом, а кто-то даже получил сольное промо в групповом альбоме. Некоторые участники успели и там и там.
2015: RM и его одноимённый микстейп.
Знакомьтесь: Ким Намджун. Он же Rap Monster, он же Real Me, он же RM… Многовато альтер эго на одно предложение, не правда ли? Но придумать псевдоним — плёвое дело для Намджуна, ведь он считается чуть ли не главным идейным вдохновителем BTS. Артист сам сочиняет и тексты, и биты, да и английским владеет не хуже носителей.
Когда-то лидер культового бойз-бэнда ещё не был миллиардером, плейбоем и филантропом, но брал другим: любовью к искусству и общей начитанностью. Как тут не ступить на путь сольного исполнителя? Вот Намджун и попробовал — первым среди коллег по группе. Так в 2015 году свет увидел микстейп с говорящим названием RM. Андерграундный релиз в полном смысле этого слова. С элементами клауд-рэпа и аранжировками в духе раннего Канье Уэста. Отсылки к последнему, кстати, тоже имеются. В треке Do You, например.
Но вишенка на торте — это, конечно же, сам Намджун. Рэпер просто рвёт и мечет своим флоу, иной раз ничуть не уступая американским флагманам жанра. Глубокий баритон тоже придаёт АрЭму определённый шарм. Обычно у корейских артистов голоса куда выше по регистру.
Единственный недочёт микстейпа — несколько банальная лирика. RM весьма убедительно бахвалится и скалит зубы, но этого недостаточно для того, чтобы выделиться в хип-хоп-тусовке. Нужно что-то более осмысленное. Впрочем, в следующих релизах Намджун уже исправит эту оплошность.
2016: Сольные треки из альбома Wings и проект Agust D.
BTS выпустили знаковый альбом Wings и всколыхнули мировую общественность. А в треклисте между тем засветились сольные номера всех семи участников коллектива. RM отметился песней Reflection. В ней артисту уже удалось выдержать нужный баланс. Текст песни — и впрямь своего рода рефлексия на тему «принятия себя».
Примечательно, что Намджун изначально хотел включить Reflection в свой дебютный микстейп. Может быть, и хорошо, что передумал. Сольные песни, помещённые в групповой альбом, обычно получают куда больше внимания. Потому что лейблу гораздо выгоднее продвигать коллектив целиком, нежели тратить деньги на промо отдельного участника. По крайней мере так обстояло дело в 2015—2016 годах.
Но оставим на время лидера BTS и перейдём к его не менее талантливым коллегам. J-Hope, главный танцор и по совместительству рэпер коллектива, выпустил трек MAMA. Это птица совсем другого полёта. Тут воедино смешались психоделика, гиперпоп и нью-джек-свинг. В последнем случае имеется в виду гибрид фанка, соула и хип-хопа. MAMA звучит весело и даже местами экзальтированно, но лирика там куда менее радужная. Игра на контрастах — конёк J-Hope. В этом мы ещё не раз убедимся.
Самый душераздирающий сольный дебют получился у Suga. Речь идёт о песне First Love. Вопреки обыкновению главный рэпер BTS не чешет языком со скоростью света, а отдаёт предпочтение неспешному флоу. Композиция начинается с деликатных фортепианных аккордов, но постепенно обрастает оркестровой аранжировкой. Звук становится всё громче и плотнее, а потом — бах! — катарсис! И откат к исходной точке.
Мин Юнги, он же Suga, повествует о своём стареньком пианино — «первом и единственном друге». Голос вторит инструменталу: слышный шёпот переходит почти что в крик под конец. Превосходная драматургия.
Кстати, о «чесании языком». Если вы думаете, что корейские рэперы не могут переплюнуть западных, то глубоко ошибаетесь. Достаточно ознакомиться с микстейпом Agust D, и сомнения моментально отпадут. Перед вами нахальное и уверенное в себе альтер эго Мин Юнги. Заглавная композиция — прямо-таки Эминем в турборежиме! Впрочем, лиричных треков тоже хватает. Да и вообще, Suga — лучший музыкальный рассказчик в группе.
Теперь пришла пора вокалистов. Тэхену с его бархатным голосом досталась Stigma — микс нью-джаза и соула, Джин исполнил балладную Awake, а Чонгук предпочёл тягучий гибрид R&B и хауса в лице Begin. Не стоит забывать и о Чимине — ведущем танцоре BTS. Он представил миру Lie — мрачный готический трэп-номер с элементами мюзикла и рок-оперы. Невероятное разнообразие, правда? То ли ещё будет!
2018: Love Yourself, Hope World и mono Шуга из группы BTS.
Marc Piasecki/Getty Images.
После успеха Wings сольные треки в полноформатниках BTS стали традицией. Антология Love Yourself: Answer тоже раскрыла именитых айдолов с новых сторон. EDM-номер от Чонгука с говорящим названием Euphoria, воздушный эльфийский поп Serependity от Чимина, атмосферная трилогия Trivia в исполнении Шуги, Намджуна и Хосока — чего тут только нет! Джин вновь получил в своё распоряжение безумно красивую балладу, но приз за инновации забирает трек Singularity. Соло Тэхена то есть. Композиция прекрасна во всём, начиная с сюрреалистичных синтов и заканчивая чувственным перформансом самого артиста. Тягуче медленный темп тоже отличное стилистическое решение. Словно время и впрямь останавливается, как в чёрной дыре. Сингулярность — она такая.
Между тем рэперы и по совместительству продюсеры BTS продолжают выражать своё «Я». Так, RM из «Рэп Монстра» превратился в «Настоящего себя», то есть в Real Me. На музыке личностные метаморфозы тоже сказались. Дерзкие панчи уступили место лиричным рассуждениям под Lo-Fi-биты. Это о микстейпе mono.
История создания релиза такова: у Намджуна на руках были только простенький синтезатор, 10 долларов и мечта… Ладно-ладно, шутка. Аранжировки в mono и впрямь звучат минималистично, но от этого не менее атмосферно. Треки tokyo и seoul переносят нас на сумеречные улицы азиатских столиц, moonchild позволяет метафорически перевоплотиться в «Дитя Луны», а forever rain будто отсылает к известному мему «на улице rain, на душе pain». Дождь снаружи и боль внутри, иными словами.
Музыка получилась очень разнообразной и в то же время единой по замыслу. RM заботливо ведёт слушателя за руку, дополняя повествование винтажными клавишами, гитарными соло и отсылками к сити-попу. Хорошая работа! Кажется, тут должна быть приписка: «Плейлист для полуночных размышлений».
Уже известный нам J-Hope, он же Чон Хосок, тоже созрел для своего первого микстейпа. Работа получила название Hope World. В отличие от mono, здесь балом правят яркие краски. Хосок сдабривает слушателя коктейлем из глитч-попа, альтернативного хип-хопа, IDM, гиперпопа… Но бог с ними, с жанровыми рамками. Главное, что J-Hope смог показать свой внутренний мир! Вернее, светлую его сторону. Тёмное начало музыканта ещё оставалось загадкой. До поры до времени.
2020: Map of the Soul: 7 и D-2 Участник группы BTS Чонгук.
Соцсети BTS.
Ещё совсем недавно нашей главной проблемой была пандемия. BTS словно предрекли это непростое время: в феврале 2020-го они выпустили Map of the Soul: 7 — одну из самых мрачных своих работ. Впрочем, сольные треки по-прежнему вариативны. Хотя в этот раз заигрывания с Западом кажутся более явными. Например, Чонгук c песней Time будто бы открыл в себе внутреннего Джастина Бибера, а Inner Child от V звучит как подражание Coldplay. Даже Джин — и тот отошёл от привычной балладной формулы: его Moon с ходу отсылает к ранней Avril Lavigne и Тейлор Свифт.
А вот золотое трио рэперов по-прежнему сохранило индивидуальность. Вот что значит самостоятельно сочинять музыку и писать тексты! Intro: Persona и Outro: Ego олицетворяют фирменный стиль Намджуна и Хосока соответственно. Лучший драматург всея BTS Шуга, как всегда, выдал шедевр. Interlude: Shadow затрагивает тайные страхи артиста, а заодно — и общечеловеческие тоже. Ведь многие хоть когда-нибудь имели дело со злым двойником в своей голове.
Кстати, об этом: тему внутреннего конфликта Шуга затронул и в своём втором микстейпе D-2. На сцену вернулся Agust D — сильный как никогда. Вернулся, чтобы напомнить, за что мы полюбили K-pop в первую очередь: за национальную идентичность. Так что на смену олдскульным хип-хоп-битам пришли удары в гонг и семплирование традиционных корейских инструментов.
Трек и клип Daechwita — настоящее произведение искусства, как с музыкальной, так и с визуальной точки зрения. На одной чаше весов — Шуга-император, вершащий судьбы своих обидчиков. На другой — Шуга «от народа», желающий свергнуть власть. Но за глобальным противостоянием скрывается довольно простой и прозаичный посыл: «Не забывай, с чего начинал. Не теряй связь с реальностью». По клипу на Deachwita заметно, что Юнги всё же расправился со своим заносчивым альтер эго. Но надолго ли?..
2022: Сольные дебюты J-Hope, RM и Джина RM из группы BTS.
Соцсети BTS.
Опять «сольный дебют»? Нет-нет, мы не опечатались. В контексте K-pop полноценный сольный дебют наступает только тогда, когда лейбл полноценно начинает вкладываться в промо. Условно говоря, участники не просто выкладывают альбомы на сторонние ресурсы вроде bandcamp, но и получают бонусы «сверху». Рекламные баннеры, продвижение в популярных плейлистах на стриминговых сервисах, дорогие клипы, издание релиза на физносителях, интервью с топовыми изданиями, мерч, сувениры и прочее.
В 2022 году BTS отработали стандартный семилетний контракт с лейблом и подписали новый — теперь уже на своих условиях. А значит, развернутая соло-деятельность была не за горами.
Помните, как мы ещё совсем недавно называли стиль Джей-Хоупа «светлым и позитивным»? Так вот, забудьте. В 2022-м артист повернулся на 180 градусов и обнажил самые-самые тёмные уголки своей души. Чёртик, выскакивающий из табакерки. Распахнувшийся ящик Пандоры. Jack in The Box.
Именно так называется вторая сольная работа Хосока. Только это уже не микстейп, а полноценный дебютный лонгплей. Айдол сохранил любовь к искрящимся глитч-битам, но дополнил их гранжевой энергетикой и жутковатыми семплами. К всеобщей вакханалии также присоединись фьючер-гэридж и… звуки музыкальной шкатулки. Потому что Jack in the Box («Джек в коробке» или «Джек из шкатулки»). Двое из ларца, одинаковых с лица. Чёртик из табакерки. Понимаете, да? Невероятно смелый и экспериментальный релиз. Особенно для представителя «высшей лиги».
Но далеко не все участники BTS были готовы к творческим рискам. По крайней мере поначалу. Вот и RM — теперь уже официально «миллиардер, плейбой, филантроп» — представил миру качественный, но слишком безопасный лонгплей. Indigo одновременно пытается быть и поп-сенсацией, и фоновой музыкой, и сборником акустических баллад. А на выходе получается ни то ни сё. Слушать приятно, но в голове ничего не откладывается. Конечно, иногда индивидуальность Намджуна прослеживается. Например, Yun и Forg_tful — прямое продолжение саунда времён mono. Минималистично и в то же время невероятно трогательно. Лучше всех удалась Wild Flower с певицей youjeen на фите. Гибрид синти-попа, альтернативы и эмо — определённо новый вызов для RM. Но как же ему идёт! Припев и вовсе мурашки вызывает. Будь весь Indigo в таком ключе, можно было бы говорить о шедевре.
Сольным дебютом в 2022 году отметился и Джин. Правда, незадолго до своего ухода в армию. Военная служба в Корее обязательна для всех, и для звезд в том числе. Поэтому самый старший участник BTS ограничился лишь синглом. Но зато каким! С Крисом Мартином из Coldplay в качестве продюсера. The Astronaut вполне бы вписалась в репертуар самой знаменитой поп-рок-группы в мире. Уж больно узнаваемо звучат космические синты и эфемерные риффы в аранжировке.
2023: Чонгук, Чимин и V вступают в игру Участник группы BTS Чимин.
Соцсети BTS.
Младшенькие, ваш выход! Участники BTS ушли в армию фактически друг за другом, но всё же у вокального трио было чуть больше времени на самореализацию. Первым в 2023-м выстрелил Чимин с альбомом FACE. Срывание масок, выход внутренних демонов на свободу… Айдол не мог пройти мимо этой темы. Но выразил её по-своему.
Чимин всегда неровно дышал к театральному звучанию. Это было заметно ещё по Lie 2016 года выпуска. Set Me Free продолжает традиции предшественника, только по принципу «быстрее, выше, сильнее». Гремят фанфары, бьют барабаны, а порой и академический хор в такт вступает. Понятно, что половина из этого — семплы, но звучит грандиозно. Словно в аду устроили парад. Перформанс Чимина с этим треком выглядит масштабно. Одна подтанцовка чего стоит!
Навскидку в FACE разнообразия хватает: есть R&B-номер Face Off c искажённым семплом «Собачьего вальса», синтвейв в виде Like Crazy и намёки на глитч-поп в Alone. Однако, к сожалению, всё это звучит притягательно только на словах. На деле перед нами сборник интересных, но недоработанных идей. Вдобавок картину портит излишне обработанный голос Чимина. Впрочем, за амбициозный Set Me Free мы готовы простить все недочёты.
По-настоящему самобытный дебют получился у Ви. Несмотря на свою любовь к олдскульному джазу, айдол не стал подражать Луи Армстронгу. Вместо этого он погрузился в уже знакомую нам Lo-Fi-эстетику с примесью винтажных клавишей и эффектов плёночной записи. Альбом V — это определённо фоновая музыка, но до чего же уютная и запоминающаяся! Видимо, джазовые гармонии делают своё дело. Slow Dancing в этом плане особенно прекрасна. Будто сидишь в кафе, а рядышком тихонько поигрывает инструментальный ансамбль. Вот и превосходное соло на пан-флейте подоспело…
А знаете, кто ещё подоспел к концу 2023-го? Чонгук. «Золотой макне» группы, или же «самый младший участник с кучей талантов». Айдол явно знал себе цену, потому и дебютный лонгплей назвал соответствующе: GOLDEN. Пластинка возвела Чонгука практически на пьедестал шоу-бизнеса. Даже чуть было не сместила Тейлор Свифт с верхней строчки Billboard. Успех определённо заслуженный, вот только GOLDEN слишком безлик, чтобы войти в историю. Это самая банальная поп-музыка из всех возможных.
Чонгук пробует себя во множестве жанров: тут вам и фьючер-гэридж в Seven, и оммаж на Джастина Тимберлейка в лице 3D. А Standing Next To You и вовсе напоминает микс Майкла Джексона и раннего Ашера. Все три трека невероятно качественные и хуковые, но в них нет ни капли индивидуальности. Такое мог бы спеть кто угодно и когда угодно, а англоязычная лирика делает материал ещё более вторичным. Но если лид-синглы хотя бы звучат хитово, то бисайды GOLDEN не предлагают ничего стоящего.
Поймите правильно: Чонгук своей харизмой вытянет любую посредственность. Но этого, увы, недостаточно. Лучше послушайте самостоятельно написанные айдолом My You и Still With You. Эти треки не получили должного внимания в своё время, но звучат на порядок интереснее GOLDEN. Обидно? Ещё как!
Пару слов стоит сказать о D-DAY. Перед нами заключительная часть трилогии Agust D. Тёмная личность Шуги объявилась почти так же внезапно, как Палпатин в девятом эпизоде «Звёздных войн». Главный рэпер BTS продолжил заигрывать с корейской аутентичностью, а заодно порадовал поклонников шикарным клипом. Только теперь в центре противостояния оказались Шуга-преступник и Шуга-полицейский. Кто кого?
2024: Деятельность Джина после армии и «подарочные» релизы Участник группы BTS Джин.
Соцсети BTS.
2024-й — определённо год Джина. Едва артист вернулся из армии, как контент полился рекой. Контракты с модными домами, красные дорожки, фан-встречи… Но о музыке старшой, конечно же, не забыл. Совсем недавно свет увидел EP под названием HAPPY, и это действительно очень вдохновляющий и светлый альбом. Заглавная песня Running Wild копирует брит-поп нулевых, что неудивительно. Всё-таки автором песни значится сам Гэри Барлоу — фронтмен небезызвестной группы Take That. Снова Джин показывает свою любовь к возвышенному поп-року. Пре-релизный сингл I"ll Be There примерно из этой же серии.
Тем не менее в HAPPY полно отсылок к другим жанрам. Например, Another Level — это драматичный рок-номер с элементами бурлеска, а Falling звучит как корейское инди. Хочется отметить и синти-поп-номер Heart in The Window с Венди из Red Velvet на фите. Венчает альбом прекрасная баллада I Will Come to You. Джин находится в своей зоне комфорта, что не может не радовать.
Остальные участники BTS пока что проходят военную службу. Но не волнуйтесь: эти ребята никогда не оставят фанатов без музыкальных подарков. Вот лишь часть того, что вышло за 2024 год.
Jimin — MUSE V — FRI (END)S (сингл) Jung Kook — Never Let Go (сингл) J-Hope — Hope on The Street Vol. 1 RM — Right Place, Wrong Person.
И это мы ещё не упомянули развлекательные шоу, документальные фильмы и коллаборации с другими музыкантами! С таким количеством контента кажется, будто BTS никуда и не уходили. Остаётся только надеяться, что такая нагрузка не слишком сказалась на здоровье айдолов.
А помните, как мы недавно критиковали RM за отсутствие индивидуальности в Indigo? Альбом Right Place, Wrong Person с ходу компенсирует все промахи предыдущего лонгплея. Авангардный саунд-дизайн, хлёсткая и до боли искренняя лирика, заигрывания с психоделикой… По-настоящему авторская работа, зрелая и музыкально насыщенная.
Невозможно представить, что BTS подготовят для своего возвращения в полном составе. Но с таким творческим багажом группе не составит труда всех удивить.
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