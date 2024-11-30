Семеро навсегда: разбираем сольные работы участников K-pop-группы BTS

Но далеко не все участники BTS были готовы к творческим рискам. По крайней мере поначалу. Вот и RM — теперь уже официально «миллиардер, плейбой, филантроп» — представил миру качественный, но слишком безопасный лонгплей. Indigo одновременно пытается быть и поп-сенсацией, и фоновой музыкой, и сборником акустических баллад. А на выходе получается ни то ни сё. Слушать приятно, но в голове ничего не откладывается. Конечно, иногда индивидуальность Намджуна прослеживается. Например, Yun и Forg_tful — прямое продолжение саунда времён mono. Минималистично и в то же время невероятно трогательно. Лучше всех удалась Wild Flower с певицей youjeen на фите. Гибрид синти-попа, альтернативы и эмо — определённо новый вызов для RM. Но как же ему идёт! Припев и вовсе мурашки вызывает. Будь весь Indigo в таком ключе, можно было бы говорить о шедевре.