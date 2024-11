Семеро навсегда: разбираем сольные работы участников K-pop-группы BTS

Тем не менее в HAPPY полно отсылок к другим жанрам. Например, Another Level — это драматичный рок-номер с элементами бурлеска, а Falling звучит как корейское инди. Хочется отметить и синти-поп-номер Heart in The Window с Венди из Red Velvet на фите. Венчает альбом прекрасная баллада I Will Come to You. Джин находится в своей зоне комфорта, что не может не радовать.