В Каменском районе потушили крупный пожар на промышленном объекте

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что в Каменском районе потушили пожар. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
— Только что коллеги из МЧС доложили, что пожар в Каменском районе потушен. Благодарю коллег за оперативное устранение ЧС, — сообщил Юрий Слюсарь.
Вчера глава региона сообщил, что на Ростовскую область был совершен массированный налет 30 беспилотников. Большую часть из них уничтожили либо подавили средствами РЭБ. Но некоторые нанесли ущерб. Пострадали шесть домов и сельский клуб в слободе Дьячкино Тарасовского района, а также дом в хуторе Масаловка Каменского района. К счастью, обошлось без жертв.