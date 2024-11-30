В Каменском районе потушили крупный пожар на промышленном объекте

Вчера глава региона сообщил, что на Ростовскую область был совершен массированный налет 30 беспилотников. Большую часть из них уничтожили либо подавили средствами РЭБ. Но некоторые нанесли ущерб. Пострадали шесть домов и сельский клуб в слободе Дьячкино Тарасовского района, а также дом в хуторе Масаловка Каменского района. К счастью, обошлось без жертв.