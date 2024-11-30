Стало известно, какие вирусы атаковали Самарскую область

Жителей Самарской области продолжают атаковать вирусы. В текущем сезон зафиксировано превышение эпидпорога от 1,9% до 58,9%, отмечает региональный Роспотребнадзор.
Грипп и ОРВИ составляют свыше 90% всех инфекционных заболеваний, подчеркивают в ведомстве. При этом население также часто подхватывает вирусы негриппозной этиологии. Преимущественно это парагрипп, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы.
В области при этом продолжается прививочная кампания. От гриппа привилось уже 1,7 млн. местных жителей — 55,8% от общей численности населения региона.