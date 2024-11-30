Стало известно, какие вирусы атаковали Самарскую область

Грипп и ОРВИ составляют свыше 90% всех инфекционных заболеваний, подчеркивают в ведомстве. При этом население также часто подхватывает вирусы негриппозной этиологии. Преимущественно это парагрипп, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы.