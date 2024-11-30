СК Башкирии начал проверку падения крана в Уфе

Следственный комитет Башкирии начал проверку обстоятельств падения башенного края в Сипайлово, после которого травмы получили двое мужчин. По информации ведомства, по факту случившегося проводят проверку по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
Падение крана произошло сегодня, 30 ноября, на месте строительства дома на улице Сипайловская. Травмы получили двое монтажников, которые находились в кабине крана.
В настоящий момент следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы.
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