В Волгограде 1 декабря откроется каток в пойме реки Царицы

Первый день зимы волгоградцы могут посвятить настоящим зимним развлечениям: 1 декабря в городе откроется первый уличный ледовый каток. В парке «Раздолье», расположенном в пойме реки Царицы, уже залили площадку. В воскресенье с 10 утра горожане могут приходить кататься. Всего будет по 4 сеанса в день, в перерывах между которыми будут чистить лед, рассказали в официальных каналах парка в соцсетях.
На каток можно приходить со своими коньками или взять их в пункте проката. Арендовать можно и помощника фигуриста, а также камеру хранения. Работают теплые раздевалки. Для детей в этом году билеты стоят 250 рублей, для студентов — 300, для взрослых — 350. Купить их можно на сайте парка и в кассах.
Время работы катка в парке «Раздолье».
10.00−11.45 (кроме понедельника).
13.00−14.45.
16.00−17.45.
19.00−21.45.
Тюбинговые горки тоже работают ежедневно с 10.00 до 22.00.