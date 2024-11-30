В Волгограде 1 декабря откроется каток в пойме реки Царицы

Первый день зимы волгоградцы могут посвятить настоящим зимним развлечениям: 1 декабря в городе откроется первый уличный ледовый каток. В парке «Раздолье», расположенном в пойме реки Царицы, уже залили площадку. В воскресенье с 10 утра горожане могут приходить кататься. Всего будет по 4 сеанса в день, в перерывах между которыми будут чистить лед, рассказали в официальных каналах парка в соцсетях.