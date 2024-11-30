За прошлый год популярность корейской поп-музыки в России выросла на 39%

В России растет интерес к корейской поп-музыке: об этом заявила научный сотрудник Центра корейских исследований института Китая и современной Азии РАН Мария Осетрова. По ее словам, за 2023 год популярность жанра выросла на 39%.
Эксперт также отметила, что в прошлом году изучением вопроса занялось Корейское агентство креативного контента. В 2023-м организация открыла офис в России, напоминает НСН. Ее сотрудники также отметили, что российские поклонники — одни из самых активных по всей Европе.
Ранее в этом году вышла совместная работа казахстанского артиста TSOY и южнокорейского коллектива X: IN. Песня получила название Seoul — Moskva и увидела свет 25 октября.