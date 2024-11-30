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«Был истощен и почти не разговаривал». ГПК Беларуси сообщил, что польские силовики выбросили беженца со сломанной рукой

ГПК: польские силовики вытеснили в Беларусь беженца из Египта со сломанной рукой.

Источник: Комсомольская правда

ГПК сообщил, что польские силовики вытеснили в Беларусь беженца из Египта со сломанной рукой. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

«Польские силовики выбросили избитого беженца со сломанной рукой», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что 29 ноября 2024 года пограничный наряд в Свислочском районе около белорусско-польской границы нашел беженца — гражданина Египта. В Пограничном комитете обратили внимание на то, что мужчина был истощен и почти не разговаривал.

«Помимо видимых следов от избиений у иностранца была обездвиженная рука», — сказано в сообщении.

ГПК сообщил, что польские силовики вытеснили в Беларусь беженца из Египта со сломанной рукой. Фото: телеграм-канал Пограничного комитета Беларуси.

Отмечается, что пограничники оперативно вызвали бригаду скорой медпомощи. Беженец был доставлен в Свислочскую центральную районную больницу.

Ранее милиция и ОМОН нашли группу нелегальных мигрантов в жилом секторе под Минском.

Тем временем ГПК сказал, что гражданин Сенегала пытался въехать в Беларусь по испанскому паспорту.