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В Ростовской области из-за неисправного дымохода в пожаре погиб мужчина

В Усть-Донецком районе в пожаре в доме погиб 51-летний мужчина.
Источник: Комсомольская правда

В поселке Керчикский Усть-Донецкого района Ростовской области произошел пожар в частном доме. Случилось это 29 ноября, сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что когда на место прибыли пожарные, одна из квартир двухквартирного дома полностью была охвачена огнем.

С огнем боролись 12 сотрудников МЧС. Они задействовали три спецмашины. С огнем они справились на площади 24 кв метра. В пожаре погиб 51-летний мужчина.

Как установили специалисты, возгорание в доме возникло из-за неисправного дымохода печи. К тому же в помещениях не было пожарных извещателей.