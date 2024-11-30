В Ростовской области из-за неисправного дымохода в пожаре погиб мужчина

В поселке Керчикский Усть-Донецкого района Ростовской области произошел пожар в частном доме. Случилось это 29 ноября, сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что когда на место прибыли пожарные, одна из квартир двухквартирного дома полностью была охвачена огнем.
С огнем боролись 12 сотрудников МЧС. Они задействовали три спецмашины. С огнем они справились на площади 24 кв метра. В пожаре погиб 51-летний мужчина.
Как установили специалисты, возгорание в доме возникло из-за неисправного дымохода печи. К тому же в помещениях не было пожарных извещателей.