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Губернатор Дрозденко назвал приоритетные направления развития региона

Развитие экономики, поддержка семей, экология, повышение качества жизни являются одними из приоритетных направлений развития Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, каким он видит будущее Ленинградской области.

Источник: Газета.Ру

Развитие экономики, поддержка семей, экология, повышение качества жизни являются одними из приоритетных направлений развития Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, каким он видит будущее Ленинградской области.


— Скажите, пожалуйста, какие вопросы сейчас являются приоритетными для вас в управлении регионом?


— Для меня очень важно сегодня устойчивое экономическое развитие региона, потому что без развития экономики не будут поступления в бюджет, а если не будет поступления в бюджет, все остальное, что бы мы ни обещали, мы не сможем прогарантировать.


Поэтому, конечно, то, что сегодня экономика Ленинградской области растет, вот мы подвели итоги предварительные, 80,5% рост индекса промышленного производства, более 23% в целом рост поступлений доходов в бюджетную часть. И это не только региональная часть бюджета, мы еще и доноры федерального бюджета, то есть мы пополняем бюджет страны.


Благодаря этому мы уже можем брать на себя дополнительные обязательства, прежде всего социальные. За пять лет наша социальная нагрузка увеличилась в два раза, то есть мы в два раза увеличили финансирование социальной программы. Мы, наверное, сегодня один из самых социально ориентированных регионов Российской Федерации.

А вот дальше уже можно говорить о приоритетных задачах. Наверное, самая первая задача, она общая для всех и, наверное, сегодня определяющая, — это поддержка семей наших ребят, наших ленинградцев, кто участвует в специальной военной операции. У нас разработана комплексная программа: 71 мера социальной поддержки, тоже по количеству поддержки, мы, наверное, одни из лидеров страны.


Это и материальная поддержка, различные льготы и многое-многое другое, а, как следствие, из этого — это, конечно же, еще и поддержка наших именных подразделений, наших ленинградцев в зоне специальной военной операции.

Вторая, конечно же, тема — это экология. Мы считаем, что эта тема будет для нас актуальна ближайшие несколько лет.


Ленинградская область активно развивается. Растут запросы на качество жизни. И мы действительно ставим задачу повышения качества жизни ленинградцев. И здесь, наверное, такие серьезные будут вызовы по трем темам.


Первое — это транспортная реформа. Мы хотим, чтобы в нашей большой Ленинградской области, а мы по размерам, как Венгрия и Австрия, все-таки достаточно большая территория, хотя не самые большие в стране, это понятно, но нам очень важно обеспечить очень хорошие связи между большими и малыми населенными пунктами, между дальними и ближними районами, между мегаполисом и нашими дальними окраинными территориями.


Вторая тема — это, конечно же, повышение качества жизни в городах и поселках. Вы знаете, что Ленинградская область сегодня регион номер один в России по темпам строительства. Мы уже перевыполнили задание и указ президента. Мы строим два квадратных метра на человека. Это самый большой показатель в стране.


И еще один вызов, как ни странно, но он сегодня присущ очень многим регионам, кто активно развивается — это нехватка квалифицированных рабочих кадров, как мы говорим, «синих воротничков». У нас сегодня дефицит по специальностям, квалифицированным, минус 56 тысяч человек, представляете, да? А по всем специальностям — почти 130 тысяч человек. И вот сегодня нам необходимо полностью перестроить систему профессионального образования с тем, чтобы наши молодые ленинградцы и образование техническое получали у нас, и оставались работать у нас.


— Какие задачи вы ставите перед собой в развитии внутреннего туризма в Ленинградской области?

— Мы действительно входим опять-таки в число лидеров Российской Федерации, опять-таки в первую пятерку по привлекательности для внутреннего туризма.


Это понятно почему. Во-первых, мы делимся туристическими потоками с нашим добрым соседом, Санкт-Петербургом. И те, кто, например, приезжает посмотреть архитектуру, красоты, посетить музеи Северной столицы, они все равно на один, два, три дня выскакивают и в Ленинградскую область, потому что им это интересно. И сегодня все-таки неплохо развита транспортная система. Например, из Петербурга до Выборга на «Ласточке» можно доехать за один час.


Главное — обеспечить четыре составляющих для роста потоков. Первое — транспортная доступность. Второе — это комфортное проживание. Это, конечно же, очень интересная экскурсионная программа. И общественная безопасность.


То есть чтобы любой турист понимал, что неважно, он с детьми, самостоятельно, одиноко, но он будет в регионе чувствовать себя безопасно. Вот мы сейчас эти четыре составляющие обеспечиваем, и мы видим, как растет туристический поток. За полгода в Ленинградской области побывало почти 3,5 млн туристов. То есть, мы на 7 млн, на рекорд, в этом году выходим. При населении в 2 млн 100 тыс. человек, 7 млн туристов — это очень хорошая цифра.


— Актуален ли ваш проект переезда правительства Ленинградской области из Петербурга в Гатчину?

— Во-первых, мы не отказались от этого проекта. Более того, мы ввели такое понятие, причем мы его обсудили с главами всех районов крупных городов Ленинградской области, о введении так называемой гатчинской десятины.

Это 10% от всех наших проектов, например, проекты по строительству социальных объектов, проекты по благоустройству парков, улиц, городов, проекты по строительству спортивных объектов. Вот десятая часть проектов, начиная с 2025 года, должна идти на Гатчину, на столицу. Это первое.

Второе, почему мы не активно строимся сейчас в Гатчине, мы продолжаем переговоры с рядом федеральных собственников или пользователей, прежде всего министерством обороны, чтобы нам передали здания, которые сегодня не используются в Гатчине или используются неэффективно, но являются историческими памятниками архитектуры, с тем, чтобы мы взяли их на свой баланс, в пользование, их отреставрировали и туда переехали.

— Вы заявили о планах по изъятию подвалов на случай чрезвычайных ситуаций. Как была воспринята данная инициатива?

— Мы должны понимать, что в любом случае мы должны, в случае чрезвычайной ситуации, неважно какой там будет план, техногенный план, техногенного характера, какая-то иная ситуация, мы должны гарантировать спокойствие нашим гражданам, и они должны понимать, что у них есть укрытие, где они могут временно переждать какую-то катастрофу.

Эффективнее всего для этого использовать заглубленные помещения, которые сразу же попадают под категорию убежища, это подвалы, там особенно где есть высокие потолки и где есть вентиляция. Мы провели в течение этого года инвентаризацию таких помещений. Часть оказалась в муниципальной собственности, в государственной собственности, и по ним уже начали работы по переоборудованию, по приспособлению их под временное размещение людей.


Это не значит, что это помещение не может использоваться в течение всего периода, и никогда не понадобится. Но наличие таких вещей, как вентиляция, запасные выходы, запасы воды, биотуалет — это все, что должно там быть.


Мы отобрали полторы тысячи таких помещений и предложили провести собрание жильцов с тем, чтобы они приняли решение о том, чтобы разрешить органам местного самоуправления совместно с управляющими компаниями, провести работы по переоборудованию этих помещений под статус укрытия и подписать соглашение о совместном использовании. Здесь даже не говорится о том, чтобы мы покушаемся на собственность — о совместном использовании.


Я думаю, что в итоге, наверное, такая встряска была от моего решения и заявления, но так и должно было быть, знаете, такой холодный душ. Хоп! Все, так сказать, немножко после этого душа поняли, что это действительно тема нужная, и сегодня мы уже начали активно работать с большинством, скажем так, управляющих компаний.


— Планируете ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборах глав регионов в 2025 году?

Вы знаете, наверное, самый откровенный ответ будет — в этом ритме работы, пока я об этом не задумывался, честно. Потому что настолько сейчас, ну, не только я, наверное, все губернаторы работают с запредельной нагрузкой, с серьезной нагрузкой, что надо иногда, может быть, брать паузу и чуть-чуть переключиться, и сделать для себя понимание и выводы. Есть такая поговорка, мне ее рассказали в 2012 году, когда первый раз я стал губернатором Ленинградской области. Один из моих соседней — губернаторов сказал: «ну, теперь ты поймешь, что такое фраза “нет положения хуже губернаторского”.

На самом деле, когда отвечаешь за все, и не важно это полномочия энергетиков, полномочия собственников жилья или полномочия жилищно-коммунального хозяйства или частной транспортной компании, или частного торгового центра или, значит, федеральных структур. Все равно, когда губернатор активен и общается с людьми, а вы знаете, что я раз в две недели провожу прямую линию, сижу в прямом эфире, на экране выведены все районы, я по телефону отвечаю на вопросы людей, я не знаю, кто позвонит и какой вопрос зададут — это, кстати, держит всех в напряжении, меня и всех. Это нас стимулирует, кстати, к тому, чтобы лучше разбирались, что происходит на земле.

Поэтому, нет, не задумывался, но считаю, что здесь должна быть улица с двусторонним движением. Первое — это, конечно же, ленинградцы должны высказать свою позицию. И второе, эту позицию должен высказать президент Владимир Путин, потому что мы все члены президентской команды, и президент во многом это определяет.