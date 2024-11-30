Губернатор Дрозденко назвал приоритетные направления развития региона

И еще один вызов, как ни странно, но он сегодня присущ очень многим регионам, кто активно развивается — это нехватка квалифицированных рабочих кадров, как мы говорим, «синих воротничков». У нас сегодня дефицит по специальностям, квалифицированным, минус 56 тысяч человек, представляете, да? А по всем специальностям — почти 130 тысяч человек. И вот сегодня нам необходимо полностью перестроить систему профессионального образования с тем, чтобы наши молодые ленинградцы и образование техническое получали у нас, и оставались работать у нас.