Мэрия прокомментировала пробки на мосту имени 60-летия ВЛКСМ

Этой ночью подрядная организация начала ограничивать движение транспорта на объекте. В настоящее время зона строительных работ отделена от транспортного потока с помощью специальных технических средств. Часть работ уже выполнена и на подходах к мосту. Специалисты Дептранса администрации города Омска и сотрудники Госавтоинспекции контролируют организацию дорожного движения на месте. Администрация города прокомментировала появление заторов на мосту 60-летия ВЛКСМ.
«На 18:00 движение на мосту относительно свободное. В прямом и обратном направлении проезд занимает около двух минут. На улице Лукашевича также нет серьёзных проблем. Однако на правом берегу Иртыша со стороны проспекта Мира и улицы Заозерной наблюдаются пробки при подъезде к мосту. Необходимые меры принимаются оперативно. Уже этой ночью ограничивающие блоки будут раздвинуты в самых проблемных местах. Например, там, где сливаются потоки с улицы Заозерной и проспекта Мира», — отметили в дептрансе.
Для проведения ремонта закрыта вся правая половина моста при движении с Левого берега Иртыша, а также прекращено движение пешеходов. По левой половине легковым автомобилям, с учётом обстановки на проезжей части, разрешено двигаться по два транспортных средства в каждом направлении. Автобусы и габаритный транспорт должны двигаться по одной полосе в обе стороны. Для большегрузов свыше 26 тонн движение по мосту запрещено.
Мониторинг дорожной обстановки продолжается. При необходимости будет корректироваться работа светофоров и приниматься другие необходимые меры.
Напомним, что мост имени 60-летия ВЛКСМ капитально ремонтируется в рамках национального проекта. Без ограничения движения большую часть работ выполнить невозможно. Процесс организации движения ещё не завершён и займёт несколько дней.
В мэрии попросили омичей быть более терпеливыми к текущим изменениям движения транспорта и заранее планировать свои маршруты.