Мэрия прокомментировала пробки на мосту имени 60-летия ВЛКСМ

«На 18:00 движение на мосту относительно свободное. В прямом и обратном направлении проезд занимает около двух минут. На улице Лукашевича также нет серьёзных проблем. Однако на правом берегу Иртыша со стороны проспекта Мира и улицы Заозерной наблюдаются пробки при подъезде к мосту. Необходимые меры принимаются оперативно. Уже этой ночью ограничивающие блоки будут раздвинуты в самых проблемных местах. Например, там, где сливаются потоки с улицы Заозерной и проспекта Мира», — отметили в дептрансе.