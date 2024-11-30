В Ростове приостановят выдачу разрешений на строительство многоэтажек

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял решение с 1 декабря приостановить в Ростове выдачу разрешений на строительство многоэтажек. Об этом он написал в Телеграм.
Также глава донского региона поручил провести инвентаризацию всех ранее выданных разрешений.
Он отметил, что поступает очень много обращений от ростовчан, что при строительстве нового жилья нет социальной инфраструктуры.
— Строить многоэтажки, не обеспеченные садами, школами и больницами нельзя. Двух мнений здесь быть не может, — написал Юрий Слюсарь.